Absolwenci Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej złożyli ponowne ślubowanie 50 lat od rozpoczęcia studiów.

Absolwenci Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej złożyli ponowne ślubowanie 50 lat od rozpoczęcia studiów.

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Uroczystości Barbórkowych na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. Wzięli w nim udział absolwenci, którzy rozpoczynali studia w roku akademickim 1976. W uroczystości udział wzięło 20 byłych studentów Wydziału Górnictwa.

Immatrykulacja to szczególne wydarzenie dla studentów, którzy otrzymują indeks i zostają oficjalnie wpisani w studenckie grono. Absolwenci, którzy rozpoczynali naukę 50 lat temu mieli okazję przeżyć tę uroczystość po raz drugi.

Wydarzeniu towarzyszyły pamiątkowe fotografie, zwiedzanie Wydziału oraz liczne rozmowy i wspomnienia z koleżankami i kolegami z roku, tworząc niepowtarzalną, pełną wzruszeń atmosferę jubileuszowego spotkania – relacjonuje Wydział.

Oprócz otrzymania indeksu, byli studenci wysłuchali też wykładu „Symulatory maszyn roboczych i nie tylko – cyfrowe bliźniaki w świecie rozszerzonej rzeczywistości – wirtualne maszyny, realne możliwości”, który wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Cheluszka.