Obchody barbórkowe na Politechnice Śląskiej od pięciu już lat lat gromadzą setki uczestników związanych ze środowiskiem górniczym z całej Polski.

Obchody barbórkowe na Politechnice Śląskiej od pięciu już lat lat gromadzą setki uczestników związanych ze środowiskiem górniczym z całej Polski.

Tegoroczne świętowanie obejmowało szereg wydarzeń wpisujących się zarówno w doroczną tradycję barbórkową, jak i w misję budowania współpracy między nauką, przemysłem, samorządem i administracją publiczną. I tak też było w tym roku.

W czwartek, 19 listopada, debatowano o przyszłości polskiego przemysłu wydobywczego, w piątkowe popołudnie natomiast w auli Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej w Gliwicach odbyła się uroczysta akademia. Głos zabrali m.in.: prof. Zbigniew Paszenda, prorektor Politechniki Śląskiej ds. Infrastruktury i Inwestycji, prof. Krzysztof Filipowicz, dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, prof. Krzysztof Galos, wiceminister klimatu i środowiska, główny geolog kraju oraz Marek Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swoich wystąpieniach kolejni mówcy podkreślali rolę przemysłu surowcowego w gospodarce, wskazując na potrzebę ciągłego kształcenia kadr w dziedzinie eksploatacji kopalin.

Zasłużonym pracownikom naukowym uczelni wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie górnicze. Nagroda specjalna za współpracę z Politechniką Śląską przypadła w udziale prof. Arturowi Dyczce, dyrektorowi Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego PIB. Nagrodzono także najlepszych studentów.

Skok przez skórę

Jak co roku odbył się również obrzęd przyjęcia młodych fuchsów do braci górniczej, czyli tradycyjny skok przez skórę studentów I roku Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Po zakończonej akademii jej uczestnicy przeszli w blasku pochodni spod budynku uczelni do gliwickiej Areny. Spotkali się tam górnicy z całej Polski, aby uczcić swoje święto w ramach V Ogólnopolskiego Barbórkowego Spotkania Gwarków.

Orkiestra kopalni Bobrek odegrała hymn górniczy. Zgromadzonych na Sali przywitał Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. On też rozpoczął biesiadę gwarecką. Wprowadzono górnicze sztandary. Odbył się tradycyjny skok przez skórę.

Na Prezesa Wysokiego Prezydium w sprawach piwnych nieomylnego powołano Grzegorza Poloczka, piosenkarza, satyryka, autor wielu tekstów i członka górnośląskiego Kabaretu Rak.

Przy muzyce, dowcipach, kufelku piwa i golonce

Współczesny rytuał karczmy piwnej narodził się w 1762 r. na terenie dzisiejszej Słowacji, wówczas Królestwa Węgier w ramach monarchii habsburskiej. Odbywały się później również w Galicji, w kopalniach soli. Praktykowali tam studenci Akademii Górniczej z austriackiego Leoben. Wiedzieć trzeba, że górnikom soli przysługiwał wówczas deputat piwny. Złocistym napojem mogli więc raczyć się do woli, częstując przy okazji swoich zagranicznych kolegów. Zwyczaj ich organizowania bardzo szybko trafił do śląskich kopalń węgla.

W obyczajowości górniczej Karczma Piwna jest dorocznym uroczystym spotkaniem górników, odbywającym się według ścisłych reguł, zwykle na Barbórkę. Uczestnicy Karczmy Piwnej dzielą się na Ławę Prawą i Ławę Lewą oraz bezstronne Wysokie Prezydium w Sprawach Piwnych Nieomylne. Ławy rywalizują z sobą w kilku konkurencjach, szczególnie w śpiewie i opowiadaniu dowcipów. Niesubordynowanych zakuwa się w dyby. Opróżniona beczka po piwie służy do "skoku przez skórę". Absolwenci szkół górniczych stają się w tym dniu pełnoprawnymi górnikami. Świeżo upieczony górnik, wprowadzony do towarzystwa przez Starego Strzechę, może już na równi z innymi napić się piwa. I tak też było podczas V Ogólnopolskiego Spotkania Barbórkowego Gwarków w gliwickiej Arenie.

Organizatorami V Ogólnopolskiego Barbórkowego Spotkania Gwarków byli: Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, KSGiE NSZZ Solidarność, Związek Zawodowy Kadra, Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz Fundacja dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.