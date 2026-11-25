Polski Alarm Smogowy ostrzega: jakość powietrza w Polsce przestaje się poprawiać. W 2025 roku najwięcej dni smogowych odnotowano w Krotoszynie, Żywcu, Nowej Rudzie i Częstochowie, a głównym źródłem zanieczyszczeń pozostają domowe kotły na węgiel i drewno

Polski Alarm Smogowy ostrzega: jakość powietrza w Polsce przestaje się poprawiać. W 2025 roku najwięcej dni smogowych odnotowano w Krotoszynie, Żywcu, Nowej Rudzie i Częstochowie, a głównym źródłem zanieczyszczeń pozostają domowe kotły na węgiel i drewno

Polski Alarm Smogowy sprawdził wyniki pomiarów jakości powietrza w 2025 roku. Wskazuje, że z analizy nasuwa się oczywisty wniosek: powietrze w Polsce – głównie w sezonie grzewczym – jest w bardzo złym stanie. Rok 2025 jest kolejnym, w którym odnotowano pogorszenie.

Pył PM2,5. Ile dni ze smogiem odnotowano w polskich miastach?

Najwięcej dni smogowych, czyli dni z przekroczeniem nowych norm, odnotowano w Nowej Rudzie, Krotoszynie, Żywcu i Częstochowie. Analiza objęła przede wszystkim pył PM2,5 – drobne cząstki zanieczyszczeń, które mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwi i wszystkich organów.

W Krotoszynie dobowe stężenie PM2,5 przekraczało 25 µg/m³ przez 136 dni, w Częstochowie przez 120 dni, a w Żywcu przez 119 dni. Według nowych norm, które zaczną obowiązywać w 2030 roku, takich dni w roku nie powinno być więcej niż 18.

Problem nie dotyczy tylko kilku miejscowości. Na 108 lokalizacjach, w których mierzono stężenie PM2,5, jedynie w siedmiu liczba dni smogowych nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu.

Najlepsze wyniki odnotowano w miejscowościach położonych na wybrzeżu i w pasie nadmorskim. Wśród najczystszych pod względem jakości powietrza PAS wymienia Szczecinek, Świnoujście, Bytów, Kołobrzeg i Koszalin.

Dlaczego smog najbardziej doskwiera w małych miastach i gminach?

W rankingu pyłu PM10 czołówkę ponownie zajmują niewielkie miejscowości, bez dużego przemysłu i intensywnego ruchu samochodowego. Od lat wśród smogowych rekordzistów pojawiają się Nowa Ruda, Żywiec, Sucha Beskidzka, Nowy Targ i Nowy Sącz.

– Interesująco wygląda porównanie jakości powietrza w dużych i mniejszych miastach – mówi Piotr Siergiej, rzecznik PAS – jeśli chodzi o dni smogowe z pyłem PM10, miasta wojewódzkie są w znacznie lepszej sytuacji niż miejsowości powiatowe. Na liście smogowych rekordzistów Kraków znajduje się na 23 pozycji, a Warszawa aż na 40. Widzimy, że podkrakowski Zabierzów ma więcej dni smogowych niż stolica Małopolski, podobnie jest w przypadku Warszawy i Otwocka. Upada mit o czystym powietrzu w miasteczkach i wsiach. Pomiary pokazują, że to tam mamy ogniska zimowego smogu, którego źródłem są stare domowe kotły na węgiel i drewno.

Jakość powietrza w Polsce się pogarsza. Co pokazują dane za 2025 rok?

Polski Alarm Smogowy analizuje jakość powietrza w Polsce od ponad dekady. Organizacja wskazuje, że dotychczasowa poprawa sytuacji ulega odwróceniu, a od 2023 roku rośnie liczba obszarów z przekroczeniami średniorocznych norm dla PM2,5 oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Zdaniem PAS nowe normy mają zapewnić skuteczniejszą ochronę zdrowia, ale samo ich wejście w życie w styczniu 2030 roku nie rozwiąże problemu. Działania trzeba rozpocząć już teraz, aby polskie miejscowości zdążyły dostosować się do niższych poziomów dopuszczalnych.

Stare kotły na węgiel i drewno. Główne źródło zimowego smogu

PAS wskazuje, że aż 84 proc. emisji pyłu PM2,5 pochodzi ze spalania węgla i drewna w domowych kotłach i piecach. Bez skutecznego programu wymiany starych źródeł ciepła i ocieplania budynków poprawa jakości powietrza może przeciągnąć się na kolejne dekady.

Zanieczyszczenie powietrza każdego roku przyczynia się do przedwczesnej śmierci około 32 tys. osób. Według PAS oznacza to konieczność szybszej wymiany kotłów, termomodernizacji domów oraz konsekwentnego eliminowania źródeł emisji zanieczyszczeń.

