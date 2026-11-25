Święto Kolejarza - zatrudnienie na kolei przekracza 85 tys. osób
25 listopada obchodzone jest Święto Kolejarza, przypadające w dniu wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. Z najnowszych danych wynika, że na kolei zatrudnionych jest ponad 85 tys. osób.
fot: Koleje Śląskie
Sejm ustanowił rok 2026 "Rokiem Polskiej Kolei"
fot: Koleje Śląskie
25 listopada obchodzone jest Święto Kolejarza, przypadające w dniu wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. Z najnowszych danych wynika, że na kolei zatrudnionych jest ponad 85 tys. osób.
PKP informują, że 21 lipca 1981 roku NSZZ "Solidarność" Węzła PKP Lublin ustanowiła w drodze Uchwały nr 1, że Dniem Kolejarza uznaje się 25 listopada - dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki polskich kolejarzy. Pierwsze uroczystości odbyły się wówczas w Lublinie, gdzie na terenie Lokomotywowni Lublin odsłonięto Krzyż-Pomnik Doli Kolejarskiej, poświęcony następnie przez biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka.
W Polsce zgodnie z najnowszymi danymi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), na koniec grudnia 2025 r., na kolei zatrudnionych było ponad 85 tys. pracowników. Liczba ta obejmuje zatrudnienie w sektorze przewozów pasażerskich, towarowych oraz u zarządcy infrastruktury.
Sejm ustanowił rok 2026 "Rokiem Polskiej Kolei"
W samym sektorze pasażerskim pracuje ok. 27 tys. osób, w towarowym blisko 21 tys., a w sektorze infrastruktury - ponad 37 tys. Tegoroczne obchody przypadają w 100 lecie Polskich Kolei Państwowych. Między innymi z powodu 100 lecia PKP Sejm ustanowił rok 2026 "Rokiem Polskiej Kolei".
Jak zaznaczono w uchwale Sejmu w tej sprawie, "po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. młode państwo polskie borykało się z licznymi problemami".
"Najważniejsze - oprócz konieczności stworzenia silnej armii i obrony granic - były kwestie związane z połączeniem trzech odrębnych byłych zaborów w jeden spójny organizm państwowy. Potrzebne było pilne ujednolicenie sieci kolejowej, która miała duże znaczenie w procesie scalania podzielonej przez 123 lata niewoli Rzeczypospolitej" - wskazano w uchwale.
Podkreślono, że "nie była wówczas przesądzona przyszłość polskiej kolei, a w publicznej debacie przewijały się głosy o jej komercjalizacji".
"Ostatecznie na mocy prezydenckiego rozporządzenia z dnia 24 września 1926 r. powołano przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe, które w okresie II Rzeczypospolitej stało się jednym z największych pracodawców w kraju. W społeczeństwie polskim panowało przekonanie, że rozwinięta infrastruktura kolejowa to symbol nowoczesnego państwa. Praca na kolei była uznawana za prestiżową i budziła społeczne zaufanie" - wyjaśniono.