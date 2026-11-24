Euroterminal Sławków nabył 100 proc. udziałów w spółce Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka. Jak informuje Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), pełna konsolidacja obu podmiotów ma uporządkować strukturę Grupy Kapitałowej ARP S.A. i przyspieszyć realizację strategicznej inwestycji – terminala intermodalnego TK-2.

Euroterminal Sławków nabył 100 proc. udziałów w spółce Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka. Jak informuje Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), pełna konsolidacja obu podmiotów ma uporządkować strukturę Grupy Kapitałowej ARP S.A. i przyspieszyć realizację strategicznej inwestycji – terminala intermodalnego TK-2.

Jeden podmiot, szybsze decyzje

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. (ES) sfinalizował przejęcie pełnej kontroli właścicielskiej nad Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o. (TPSM). Połączenie obu spółek ma uprościć zarządzanie, procesy decyzyjne i administracyjne, a także zapewnić spójność w realizacji budowy terminala TK-2.

Proces przebiegał dwuetapowo. W kwietniu 2026 r. Euroterminal Sławków nabył 21 407 udziałów, czyli 50 proc. kapitału zakładowego TPSM. Następnie, 19 listopada 2026 r., podpisano umowę wniesienia aportem pozostałych 50 proc. udziałów, należących wcześniej do Grupy CZH S.A. z Katowic.

Właściwy proces połączenia spółek rozpocznie się po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Euroterminalu Sławków. Zgodę na pokrycie podwyższonego kapitału wkładem niepieniężnym w postaci drugiej połowy udziałów TPSM wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 10 listopada 2026 r.

TK-2 niemal podwoi moce przeładunkowe

Budowa terminala intermodalnego TK-2 to kluczowa inwestycja dla regionu i polskich łańcuchów dostaw. Po jej realizacji roczne możliwości przeładunkowe sławkowskiego hubu mają wzrosnąć z około 284 tys. do około 563 tys. TEU, czyli niemal dwukrotnie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). Wsparcie wynosi blisko 76 mln zł.

ARP podkreśla, że połączenie TPSM z Euroterminalem Sławków odbywa się przy zachowaniu pełnej ciągłości operacyjnej, umów z kontrahentami oraz stabilności zatrudnienia w obu podmiotach.

- Nabycie 100% udziałów w spółce Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka i docelowa konsolidacja obu podmiotów usuwają bariery formalne, co pozwala nam utrzymać wysokie tempo realizacji terminala TK-2 i sprawnie przygotować przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy już w pierwszym kwartale 2027 roku. Jednolita struktura zarządcza w ramach Grupy ARP S.A. gwarantuje płynną koordynację prac prowadzonych we współpracy z polskim kapitałem oraz pełną przewidywalność harmonogramu, którego finałem będzie oddanie nowej płyty kontenerowej do użytku w drugiej połowie 2028 roku. Dla naszych klientów i partnerów logistycznych oznacza to docelowo podwojenie zdolności przeładunkowych oraz jeszcze szybszą, kompleksową obsługę łańcuchów dostaw w sercu Europy Środkowo-Wschodniej – zaznacza Rafał Klabuhn, prezes zarządu Euroterminalu Sławków.

Wzmocnienie suchego portu

Połączenie potencjału infrastrukturalnego TPSM z doświadczeniem operacyjnym Euroterminalu Sławków ma wzmocnić pozycję hubu w Sławkowie jako jednego z najważniejszych suchych portów w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestycja wpisuje się również w rozwój zrównoważonego transportu intermodalnego.

ARP konsekwentnie realizuje plan rozbudowy i zwiększania przepustowości terminala w Sławkowie, który ma stać się jednym z największych polskich hubów logistycznych z dostępem do kolei szerokotorowej.