Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) uruchomiła 23 listopada 2026 r. nabór wniosków na preferencyjne pożyczki przeznaczone na cyfrową lub zieloną transformację przedsiębiorstw. Na finansowanie inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG) przeznaczono 150 mln zł.

Nowe środki na cyfrową i zieloną transformację polskich firm już dostępne

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) uruchomiła 23 listopada 2026 r. nabór wniosków na preferencyjne pożyczki przeznaczone na cyfrową lub zieloną transformację przedsiębiorstw. Na finansowanie inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG) przeznaczono 150 mln zł.

Dla kogo jest finansowanie?

Instrument jest skierowany do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w Polsce, które planują inwestycję zwiększającą ich konkurencyjność, efektywność lub ograniczającą wpływ na środowisko. ARP wskazuje, że firma musi prowadzić działalność co najmniej 24 miesiące, osiągać roczne przychody powyżej 4 mln zł, prowadzić pełną księgowość oraz wykazywać zdolność do terminowej spłaty zobowiązania.

Wniosek może dotyczyć wyłącznie transformacji cyfrowej, wyłącznie zielonej albo łączyć oba obszary w jednym przedsięwzięciu.

Na co można przeznaczyć środki?

W ścieżce cyfrowej pożyczka może sfinansować m.in. wdrożenie systemów ERP, MES i SCADA, robotyzację i automatyzację produkcji, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, Internet Rzeczy, chmurę, analizę danych, rozwój infrastruktury cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwo.

Ścieżka zielona obejmuje inwestycje w modernizację procesów, poprawę efektywności energetycznej, ograniczanie zużycia energii i surowców, gospodarkę o obiegu zamkniętym, recykling, ekoprojektowanie, odnawialne źródła energii oraz ograniczanie śladu węglowego.

Warunki pożyczki

Firmy mogą ubiegać się o finansowanie w wysokości od 2,5 mln zł do 15 mln zł. Oprocentowanie wynosi od 0,5% w skali roku, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących pomocy publicznej.

Okres spłaty może wynieść maksymalnie 15 lat, a przedsiębiorcy mogą skorzystać z do 2 lat karencji w spłacie kapitału. Dodatkowo przewidziano możliwość uzyskania warunkowej dotacji sięgającej do 15% wartości finansowania, zależnie od zakresu projektu i jego lokalizacji.

ARP zaznacza, że preferencyjne oprocentowanie 0,5% rocznie jest dostępne po spełnieniu warunków właściwych dla danego rodzaju pomocy publicznej. Jeśli nie ma możliwości zastosowania preferencyjnych warunków, pożyczka może zostać udzielona na warunkach rynkowych.

Struktura wydatków

Co najmniej 60% kwoty pożyczki musi zostać przeznaczone na wydatki bezpośrednio związane z inwestycją. Do 15% środków może pokryć wydatki około inwestycyjne, takie jak kosztorysy, dokumentacja techniczna, audyty, analizy czy szkolenia, a do 25% — wydatki obrotowe bezpośrednio związane z realizowanym projektem.

Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy zainteresowani ścieżką cyfrową muszą przygotować mapę cyfrowej transformacji, a osoby aplikujące o finansowanie zielone — audyt potencjału cyrkularności. ARP dopuszcza również dokumenty równoważne, jeśli realizują te same cele i zawierają porównywalne informacje.

Wniosek wraz z kompletem załączników i propozycją zabezpieczenia należy złożyć online przez Portal Klienta ARP. Niekompletne wnioski nie będą uznawane za skutecznie złożone.

Gdzie uzyskać informacje?

Szczegóły naboru, regulamin, lista wymaganych dokumentów oraz procedura składania wniosku są dostępne na stronie ARP: arp.pl/pl/finansowanie/pozyczka-FENG.

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z infolinii ARP pod numerem 22 695 37 71. Konsultacje z ekspertami Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP są dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00.