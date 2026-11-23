Holandia dołączyła do konsorcjum EDIRPA VSHORAD, które wspólnie zamawia przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe PIORUN produkowane przez MESKO S.A., spółkę Polskiej Grupy Zbrojeniowej - informują w PGZ. Aneks do umowy ramowej podpisano 23 listopada 2026 r. w Skarżysku-Kamiennej i otwiera on drogę do zakupów dla Królewskiej Armii Holenderskiej w ramach unijnego instrumentu SAFE.

Holandia dołączyła do konsorcjum EDIRPA VSHORAD, które wspólnie zamawia przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe PIORUN produkowane przez MESKO S.A., spółkę Polskiej Grupy Zbrojeniowej - informują w PGZ. Aneks do umowy ramowej podpisano 23 listopada 2026 r. w Skarżysku-Kamiennej i otwiera on drogę do zakupów dla Królewskiej Armii Holenderskiej w ramach unijnego instrumentu SAFE.

Pioruny dla Holandii – aneks do umowy ramowej

Dokument rozszerza umowę ramową zawartą 24 sierpnia 2026 r. między Agencją Uzbrojenia a MESKO S.A. o możliwość pozyskania zestawów PIORUN przez Holandię. Aneks podpisali szef Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Artur Kuptel oraz członkowie zarządu MESKO S.A. Marcin Ożóg i Krzysztof Marwicki.

Holandia dołącza tym samym do Polski, Litwy, Łotwy i Norwegii w ramach konsorcjum EDIRPA VSHORAD. Kolejne umowy wykonawcze będą obejmować dostawy zestawów startowych, pocisków oraz pakietów szkoleniowych i logistycznych, finansowane ze środków SAFE (Security Action for Europe).

Wartość zamówień przekroczy 8 mld zł

Łączna wartość negocjowanych przez Agencję Uzbrojenia umów wykonawczych ma przekroczyć 8 mld zł netto. Dostawy zestawów rakietowych PIORUN mają zostać zakończone do 2030 r., natomiast liczba pocisków zamawianych przez poszczególne państwa nie zostaje ujawniona ze względu na ochronę ich interesów narodowych.

W ramach pierwotnej umowy ramowej przewidziano dostawy kilku tysięcy pocisków oraz kilkuset zestawów startowych. Ponad 80 proc. zamówionych pocisków i wyrzutni trafi do Sił Zbrojnych RP.

Wzmocnienie armii i gospodarki

– Jakiś czas temu spotykaliśmy się w Skarżysku-Kamiennej, żeby mówić o tym, że Pioruny będą pozyskiwane nie tylko przez polską armię, ale także przez Litwę, Łotwę i Norwegię, a dzisiaj do tej grupy dołącza Królestwo Niderlandów. Obiecywaliśmy, że lista kupujących z całej Europy w Mesku będzie się powiększać. Dzisiaj mamy tego żywy dowód, a mogę zdradzić sekret, że to jeszcze nie koniec – powiedziała sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

– Cały czas wzmacniamy naszą armię, ale też wzmacniamy gospodarkę. SAFE to nie tylko inwestycja w zakupy dla naszej armii, ale to również inwestycja, która przekłada się na wyniki gospodarcze Polski – dodała wiceminister obrony narodowej.

Piorun jako sukces eksportowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej

– Dołączenie Królestwa Niderlandów do wspólnych zamówień zestawów Piorun jest kolejnym potwierdzeniem rosnącego znaczenia polskiego przemysłu obronnego w Europie – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Piorun jest najlepszym dowodem, że polskie produkty mogą skutecznie konkurować na najbardziej wymagających rynkach – dodał.

PGZ wskazuje, że jej ambicją jest rozwój eksportu oraz budowa pozycji największej firmy zbrojeniowej wschodniej flanki NATO. Zdaniem Grupy rozwiązania tworzone w jej spółkach mają wzmacniać zarówno bezpieczeństwo Polski, jak i zdolności obronne sojuszników.

– Dziękujemy stronie holenderskiej za zaufanie do MESKO i naszego produktu. Traktujemy je jako zobowiązanie do sprawnej realizacji wieloletniego programu, obejmującego nie tylko dostawy zestawów Piorun, lecz także pakiety szkoleniowe i logistyczne oraz wsparcie ich przyszłego użytkownika – podkreślił Krzysztof Marwicki, członek zarządu MESKO S.A.

Produkcja Piorunów w MESKO wzrośnie do 2500 zestawów rocznie

MESKO prowadzi inwestycję „Zwiększenie mocy produkcyjnych zestawów rakietowych w tym PIORUN i PIORUN 2”. Projekt o łącznej wartości ponad 400 mln zł, współfinansowany ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych, ma zostać zakończony w grudniu 2028 r.

Po jego realizacji zdolności produkcyjne mają osiągnąć około 2500 zestawów rocznie. Na tej samej linii możliwa będzie również produkcja nowej wersji systemu, PIORUN 2.

PIORUN na rynku

PIORUN służy do zwalczania samolotów, śmigłowców, bezzałogowych statków powietrznych i pocisków manewrujących. System wykorzystuje głowicę samonaprowadzającą, zapalnik zbliżeniowy oraz rozwiązania zwiększające odporność na przeciwdziałanie elektroniczne.

Do końca 2025 r. MESKO podpisało kontrakty eksportowe na dostawy PIORUN m.in. dla Łotwy, Mołdawii, Norwegii, Estonii, Stanów Zjednoczonych, Belgii i Szwecji. Spółka prowadzi też prace nad kolejną generacją systemów: PIORUN NG oraz zestawem GRZMOT.