Miniony sezon zimowy 2025/2026 był jednym z najcięższych w ostatniej dekadzie. Tylko GDDKiA zużyła niemal 469 tysięcy ton soli drogowej, a koszty zimowego utrzymania dróg krajowych przekroczyły 750 milionów złotych. Jeśli dodamy do tego, że drogi krajowe to zaledwie 5% wszystkich dróg w Polsce, łatwo policzyć, że koszty akcji zima liczone są w miliardach złotych. Dlatego każdy procent oszczędności przekłada się na tysiące złotych oszczędności. Pytanie tylko jak?

Miniony sezon zimowy 2025/2026 był jednym z najcięższych w ostatniej dekadzie. Tylko GDDKiA zużyła niemal 469 tysięcy ton soli drogowej, a koszty zimowego utrzymania dróg krajowych przekroczyły 750 milionów złotych. Jeśli dodamy do tego, że drogi krajowe to zaledwie 5% wszystkich dróg w Polsce, łatwo policzyć, że koszty akcji zima liczone są w miliardach złotych. Dlatego każdy procent oszczędności przekłada się na tysiące złotych oszczędności. Pytanie tylko jak?

Zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz obiektów to nie tylko pogoda i praca tysięcy ludzi oraz sprzętu. To przede wszystkim jakość materiału, który czeka w bazach, zanim w ogóle wyjedzie na drogę.

Sól drogowa jest silnie higroskopijna. Otwarte składowanie albo prowizoryczne przykrycie oznacza zbrylanie, utratę sypkości i obniżoną skuteczność. W praktyce część zakupionego surowca przestaje pracować tak, jak powinna. Tymczasem nawet najmniejsze hale z odpowiednią wentylacją zmieniają ten bilans. Zarówno dla zarządców dróg, jak i dla firm, które same muszą utrzymać przejezdność swoich terenów.

Jaka będzie tegoroczna zima?

Na sezon 2026/2027 GDDKiA prognozuje zapotrzebowanie na poziomie ok. 357 tys. ton soli. Tylko na Śląsku katowicki oddział przygotował ponad 31 tys. ton soli i 206 jednostek sprzętu do utrzymania ponad 1540 km dróg krajowych. Te liczby dotyczą sieci krajowej. Obok niej działają zarządy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz setki spółek komunalnych i firm prywatnych, które same zabezpieczają akcję zima na swoich terenach.

Wilgoć to nie pogoda, to koszt

Sól drogowa pochłania wilgoć z powietrza i z opadów. Przy składowaniu na otwartej przestrzeni lub pod słabym przykryciem:

zbryla się i traci sypkość, przez co trudniej ją równomiernie dozować,

traci część właściwości użytkowych,

część surowca spływa z wodą (straty materiałowe i ryzyko zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych),

sprzęt stojący obok jest narażony na korozję i szybsze zużycie.

Większe straty oznaczają wyższe zużycie i wyższy koszt. W branży magazynowania soli drogowej prawidłowe zadaszenie przekłada się na oszczędności sięgające kilkunastu procent - zarówno przez ograniczenie strat materiałowych, jak i przez zachowanie pełnej skuteczności surowca. Jak podkreśla Paweł Jarosz, dyrektor działu handlowego w Arbena sp. z o.o.: „Sól drogowa, która jest zadaszona dzięki Polskim Halom Wielofunkcyjnym Arbena , nie zbryla się i nie traci swoich właściwości. Przekłada się to na mniejsze straty materiału i większą skuteczność podczas akcji zimowych”.

Hala, która pracuje zimą

Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena projektuje i produkuje firma z Katowic, z zakładem w Siemianowicach Śląskich. Konstrukcja opiera się na trzech innowacyjnych elementach, które mają kluczowe znaczenie nie tylko w warunkach zimowych:

stal konstrukcyjna HX420 to wyższa wytrzymałość niż klasyczna S355,

powłoka Magnelis® gwarantuje istotnie wyższą odporność na korozję niż tradycyjne cynkowanie ogniowe,

profil FT150 to z kolei spójna, bezspoinowa konstrukcja łukowa.

Hale są modułowe. Można je szybko postawić przed sezonem, rozbudować, a w razie potrzeby przenieść. Służą zarówno do składowania soli i piasku (luzem lub w workach), jak i do zadaszenia sprzętu: pługo-solarek, pługo-piaskarek, maszyn budowlanych czy ciągników. Na terenach przemysłowych i okołogórniczych pełnią też rolę zadaszenia procesu lub magazynu materiałów sypkich, gdzie wilgoć podobnie generuje straty.

Jak to wygląda w praktyce?

15 grudnia 2025 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu otworzył bazę magazynowo-sprzętową w Zadąbrowiu. W ramach inwestycji stanęła hala Arbena o wymiarach 15×30 m. Obiekt zabezpiecza drogi na terenie gmin Żurawica, Orły, Stubno, Medyka, Fredropol oraz samego Przemyśla. Służy do przechowywania sprzętu drogowego i materiałów.

14 września 2026 roku oddano do użytku drugą bazę w Nienadowej, ale już z dwiema halami 12×18 m. To już druga lokalizacja w jednym powiecie. Dobrze zaplanowana baza lokalna skraca czas reakcji, gdy spadnie pierwszy śnieg. Sól i sprzęt są w jednym miejscu, suche i gotowe do użycia, zamiast czekać na dostawę albo wymagać rozbijania zbryleń.

Podobne hale pracują u innych zarządców dróg oraz u firm prywatnych. W branży kruszyw, logistyki czy zakładów przemysłowych zasada jest ta sama: materiał sypki i sprzęt chronione przed wilgocią generują niższy całkowity koszt posiadania.

Dla kogo to ważne

Skala kosztów, które generuje pogoda i wilgoć w procesach przemysłowych jest znana. Niespełna miesiąc temu Trybuna Górnicza przedstawiła wyliczenie oszczędności magazynowania węgla. Przy 10 tonach, obniżenie wilgotności z 20% do 15% pozwala zaoszczędzić prawie 600 kg węgla, czyli około 6%. W zależności od rodzaju węgla, oszczędności mogą sięgnąć ok 1000 zł na każdych 10 tonach paliwa. Rachunek jest zatem prosty, wystarczy przeliczyć ilość zużywanego opału. Podobnie rzecz się ma z solą drogową. Przykładowo, jeśli baza zużywa 500 t soli rocznie, to generowane straty sięgają do 10%, jeśli sól jest składowana na otwartej przestrzeni. Zakładając, że tona soli kosztuje kilkaset złotych, to strata na samym materiale wyniesie od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. A przecież nie są to jedyne koszty, bowiem dzięki zadaszeniu materiału baza zyskuje szybsze załadunki, mniej przestojów sprzętu oraz niższe koszty operacyjne.

Jak wspomniano na wstępie, akcja zima to nie tylko drogi krajowe. To także:

spółki komunalne i zarządy dróg powiatowych/gminnych z własnymi bazami solnymi i sprzętowymi,

firmy prywatne obsługujące tereny przemysłowe, parkingi, place składowe i drogi wewnętrzne,

zakłady okołogórnicze, producenci soli, kruszyw i logistyka materiałów sypkich, a tam ochrona zarówno surowca, jak i floty przed korozją i przestojami.

W każdym z tych przypadków wilgoć działa tak samo: podnosi koszty i obniża gotowość. Hala, która chroni sól przed zbrylaniem i sprzęt przed korozją, jest elementem zarządzania całkowitym kosztem, a nie wyłącznie inwestycją budowlaną.

Gotowość zaczyna się przed pierwszym śniegiem

Sezon 2025/2026 pokazał, że nawet przy dobrym przygotowaniu zużycie soli i koszty mogą szybko przerosnąć przyjęte założenia. Część tych kosztów jest nieunikniona, ale część związana ze stratami materiału i wolniejszą reakcją - można ograniczyć jeszcze przed zimą.

Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena są projektowane pod konkretne potrzeby: od lokalnej bazy solnej i sprzętowej, przez magazyn materiałów sypkich, po zadaszenie procesu na terenie zakładu. Dla spółek komunalnych, firm prywatnych i zakładów okołogórniczych to praktyczne narzędzie obniżenia kosztów akcji zima i podniesienia gotowości operacyjnej. Firma działa na polskim rynku nieprzerwanie od 2012 roku, a dzięki produkcji w Polsce oraz innowacyjnym rozwiązaniom tworzy trwałą i funkcjonalną przestrzeń na lata.