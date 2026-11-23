Politechnika Śląska została strategicznym partnerem naukowym i badawczo-rozwojowym projektu DL AI Gigafactory Poland, zakładającego budowę na Śląsku gigafabryki sztucznej inteligencji. Jak informuje Politechnika Śląska, inwestycja ma być odpowiedzią na inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą powstania w Europie kilku gigafabryk AI, w których udział zadeklarowała również Polska.

Politechnika Śląska została strategicznym partnerem naukowym i badawczo-rozwojowym projektu DL AI Gigafactory Poland, zakładającego budowę na Śląsku gigafabryki sztucznej inteligencji. Jak informuje Politechnika Śląska, inwestycja ma być odpowiedzią na inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą powstania w Europie kilku gigafabryk AI, w których udział zadeklarowała również Polska.

Zaproszenie uczelni do współpracy przez inwestora, DL Invest Group, rektor Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk ocenia jako duże wyróżnienie oraz szansę na wzmocnienie pozycji naukowej i technologicznej zarówno uczelni, jak i całego regionu.

- Politechnika Śląska została zaproszona do pełnienia roli strategicznego partnera projektu – zarówno poprzez merytoryczne zaangażowanie w przygotowanie wniosku, jak i – już po uruchomieniu gigafabryki – udział w koordynacji współpracy całego środowiska szkolnictwa wyższego i nauki – mówi prof. Marek Pawełczyk

Szansa dla Śląska

Realizacja inwestycji na Śląsku mogłaby, zdaniem prof. Marka Pawełczyka, stać się istotnym impulsem dla rozwoju regionu i umocnić jego pozycję na europejskiej mapie nowoczesnych technologii.

- Cieszę się, że inicjatywa spotyka się z tak dużym poparciem władz regionu. Realizacja tej inwestycji na Śląsku mogłaby stać się wizytówką województwa śląskiego, w szczególności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako obszaru o silnym potencjale technologicznym. To szansa nie tylko na wzmocnienie pozycji regionu na mapie Europy, lecz także na rozwój kompetencji i budowanie silnego ośrodka nowoczesnych technologii – dodaje rektor.

Istotną rolę w projekcie ma odegrać powstające na Politechnice Śląskiej Centrum Technologii i Nauk Obliczeniowych (CETINO). Jak podkreśla uczelnia, będzie ono stanowić ważne zaplecze dla infrastruktury gigafabryki. Politechnika Śląska dysponuje silną kadrą badawczą, a tysiące studentów zdobywają kompetencje w obszarze sztucznej inteligencji.

- To olbrzymia szansa dla naszych naukowców, którzy mogliby testować różne rozwiązania, projektować algorytmy sztucznej inteligencji, budować modele i wykorzystywać je w badaniach naukowych oraz kształceniu. To również świetna okazja dla studentów, żeby rozwijali swoje kompetencje. To także wyjątkowe możliwości dla firm i samorządów – podkreśla prof. Marek Pawełczyk.

Współpraca nauki i przemysłu

Dla DL Invest Group kluczowym założeniem projektu jest stworzenie infrastruktury cyfrowej odpowiadającej na realne potrzeby przedsiębiorstw, zwłaszcza sektora produkcyjnego. Właśnie dlatego do współpracy zaproszono Politechnikę Śląską.

- W naszej ocenie Politechnika Śląska jest wyjątkowym partnerem naukowym. Głęboko wierzymy, że jej specjalizacja w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji będzie kluczowym elementem rozwoju naszego biznesu. Chcemy łączyć biznes z nauką, aby wypracować najwyższe kompetencje w zakresie zastosowania AI w produkcji – mówi Dominik Leszczyński, założyciel i prezes DL Invest Group.

Jak zaznacza, infrastruktura powstająca w ramach projektu ma przede wszystkim służyć gospodarce i wspierać rozwój nowoczesnych rozwiązań przemysłowych.

- Chcemy, aby nasza infrastruktura cyfrowa, która będzie budowana i rozwijana we współpracy z jednostkami naukowymi, służyła przede wszystkim biznesowi, przemysłowi i produkcji, która jest rdzeniem naszej lokalnej gospodarki. To jest nasz główny cel – dodaje.

Współpraca z Politechniką Śląską ma obejmować m.in. rozwój i testowanie modeli AI, ich zastosowanie w automatyzacji, robotyce, energetyce i procesach produkcyjnych, a także przygotowanie kadr oraz identyfikację zapotrzebowania na moc obliczeniową.

- Politechnika Śląska już dzisiaj wyróżnia się w zakresie sztucznej inteligencji, a przede wszystkim jest uczelnią techniczną. Uważamy, że jej ambicje i cele są zbieżne z naszymi w zakresie rozwoju infrastruktury cyfrowej i sztucznej inteligencji – podkreśla Dominik Leszczyński.

Co zakłada projekt AI Gigafactory?

Projekt DL AI Gigafactory Poland przewiduje budowę infrastruktury AI/HPC dostępnej dla nauki, przemysłu, administracji publicznej, startupów i przedsiębiorstw. Pierwsza faza ma obejmować 30 MW mocy IT oraz około 25 tys. akceleratorów (H100-equivalent), a jej koszt szacowany jest na około 1,5 mld EUR. Docelowo infrastruktura mogłaby zostać rozbudowana do co najmniej 120 MW mocy IT i 75 tys. akceleratorów.

Prace przygotowawcze już trwają. Podpisanie listu intencyjnego podsumowuje dotychczasowe zaangażowanie Politechniki Śląskiej w przygotowanie naukowo-badawczej części projektu. Dalsza realizacja będzie jednak zależała od rozstrzygnięcia konkursu EuroHPC.

- Umowa tak naprawdę jest uzależniona w dużym zakresie od rozstrzygnięcia konkursu unijnego EuroHPC. Zakładam, że aplikacja zostanie złożona w lutym, a w 2027 roku nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Następnie rozpocznie się realizacja infrastruktury – wyjaśnia prezes DL Invest Group.

Kolejnym krokiem będzie powołanie wspólnego zespołu roboczego, który określi priorytetowe obszary badawcze, możliwe projekty pilotażowe, potrzeby obliczeniowe oraz szczegółowy zakres zaangażowania Politechniki Śląskiej.

Współpraca DL Invest Group i Politechniki Śląskiej może – jak wskazuje uczelnia – stać się ważnym impulsem dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, łącząc potencjał środowiska naukowego z potrzebami nowoczesnego przemysłu.