Grupa Azoty po III kw. br. miała ok. 1,14 mld zł straty netto, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku było to ok. 1,03 mld zł - podała spółka w czwartkowym komunikacie giełdowym. Podkreśliła, że jednym z głównych czynników wpływających na rentowność Grupy pozostawały wysokie ceny gazu ziemnego.

Grupa Azoty po III kw. br. miała ok. 1,14 mld zł straty netto, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku było to ok. 1,03 mld zł - podała spółka w czwartkowym komunikacie giełdowym. Podkreśliła, że jednym z głównych czynników wpływających na rentowność Grupy pozostawały wysokie ceny gazu ziemnego.

Z komunikatu giełdowego Grupy Azoty wynika, że po III kw. br. przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 10,3 mld zł. W ub. roku było to ok. 10,03 mld zł. Jak wynika z raportu w samym trzecim kwartale br. starta netto wyniosła 547,2 mln zł, kiedy rok temu było to 149,7 mln zł. Grupa poinformowała ponadto w informacji prasowej, że po III kw. miała dodatni wynik EBITDA w wysokości 586 mln zł, a marża EBITDA wynosiła 5,7 proc. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku EBITDA wzrosła o 274 mln zł, a rentowność EBITDA poprawiła się o 2,6 punktu procentowego. Przychody ze sprzedaży w samym III kwartale wzrosły o 12 proc. rok do roku, do ponad 3,2 mld zł.

Grupa podkreśliła, że równolegle kontynuowała działania restrukturyzacyjne i transformację biznesu, koncentrując się na stabilizacji finansowej oraz poprawie efektywności operacyjnej. Spółka podkreśliła, że jednym z głównych czynników wpływających na rentowność grupy pozostawały wysokie ceny gazu ziemnego. W III kwartale 2026 roku średnia cena gazu TTF wzrosła o 95 proc. rok do roku, z 32,5 do 63,4 euro/MWh. Firma wyjaśniła, że wzrost cen nawozów nie rekompensował rosnących kosztów produkcji, a część rolników przesuwała zakupy na kolejne kwartały. W kolejnych miesiącach priorytetem, jak przekazała Grupa Azoty, pozostanie dalsza transformacja i stabilizacja sytuacji finansowej.

Spółka oceniła, że ważnym krokiem było zatwierdzenie 6 listopada br. przez sąd układu z wierzycielami GA Polyolefins, przewidującego redukcję około 83 proc. zobowiązań objętych układem. Postanowienie pozostaje nieprawomocne. We wtorek informowano, że do 31 grudnia 2030 r. Grupa Azoty wydłużyła termin ostatecznej spłaty finansowania oraz zobowiązała się do pozyskania co najmniej 500 mln zł z emisji akcji do 29 stycznia 2027 r., co zakłada podpisany z Orlenem i stronami finansującymi dokument zmieniający warunki restrukturyzacji zadłużenia. Zdaniem firmy perspektywy rynkowe na kolejne kwartały pozostają wymagające.

“W segmencie Agro możliwe jest sezonowe ożywienie popytu przed wiosennymi pracami polowymi, jednak jego skala będzie uzależniona od sytuacji finansowej rolników i poziomu cen nawozów. W segmentach Chemia i Tworzywa nadal istotnymi wyzwaniami będą wysokie koszty produkcji, presja importowa i słaby popyt w branżach odbiorców. W tych warunkach Grupa Azoty będzie koncentrować się na utrzymaniu płynności finansowej, dyscyplinie kosztowej i dalszej poprawie efektywności operacyjnej“ - dodała.

“Po dziewięciu miesiącach 2026 roku wypracowaliśmy 586 mln zł EBITDA, o 88 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To istotna poprawa, osiągnięta w wymagającym otoczeniu rynkowym, w którym europejski przemysł nawozowy i chemiczny mierzy się z cenami gazu dwukrotnie wyższymi niż w analogicznym okresie 2025 i silną presją konkurencyjną“ - podkreślił, cytowany w informacji, prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.