W Muzeum Gazowni Warszawskiej w Warszawie odbyły się warsztaty techniczne „Ograniczenie emisji metanu - sukcesy i wyzwania”, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego. Spotkanie miało miejsce 16 listopada.

W Muzeum Gazowni Warszawskiej w Warszawie odbyły się warsztaty techniczne „Ograniczenie emisji metanu - sukcesy i wyzwania”, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego. Spotkanie miało miejsce 16 listopada.

Podczas warsztatów omówiono zagadnienia związane z realizacją obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1787 w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem w zakresie jego stosowania w sektorze gazowym - informuje Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach..

W części seminaryjnej przedstawiono kwestie dotyczące krajowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, w szczególności metanu, obowiązków operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych gazu wynikających z rozporządzenia metanowego. Omówiono również propozycje zmian, w tym doprecyzowania przepisów rozporządzenia, a także zagadnienia związane z nowelizacją wytycznych technicznych dotyczących emisji metanu z sieci gazowych.

Istotną część spotkania poświęcono metodom pomiaru i kwantyfikacji emisji metanu, procedurom wykrywania i naprawy nieszczelności (LDAR) oraz zastosowaniu metody korelacyjnej zgodnie z normą EN 15446 i jej wpływowi na liczbę nieszczelności kwalifikujących się do naprawy. Przedstawiono również rozwiązania dotyczące pomiarów emisji metanu w infrastrukturze przesyłowej - podaje WUG w komunikacie.

W ramach części praktycznej uczestnicy warsztatów zapoznali się ze stanowiskiem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. przeznaczonym do wzorcowania urządzeń wykorzystywanych do badania emisji metanu.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego – dyrektor Departamentu Nadzoru Emisji Metanu i Gospodarowania Górotworem Mirosław Krzystolik oraz główny specjalista tego departamentu Paweł Baster.