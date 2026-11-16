Euroterminal Sławków, spółka z Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), podpisał umowę z konsorcjum NDI S.A. i NDI SOPOT S.A. na budowę nowej płyty kontenerowej TK-2. Kontrakt o wartości blisko 88 mln zł brutto to kolejny krok w rozbudowie jednego z najważniejszych suchych portów w Polsce, którego możliwości przeładunkowe mają niemal się podwoić - poinformowała ARP.

Euroterminal Sławków, spółka z Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), podpisał umowę z konsorcjum NDI S.A. i NDI SOPOT S.A. na budowę nowej płyty kontenerowej TK-2. Kontrakt o wartości blisko 88 mln zł brutto to kolejny krok w rozbudowie jednego z najważniejszych suchych portów w Polsce, którego możliwości przeładunkowe mają niemal się podwoić - poinformowała ARP.

Strategiczna inwestycja dla regionu

Euroterminal Sławków usytuowany jest na styku szerokotorowej linii kolejowej o rozstawie 1520 mm, prowadzącej w stronę Azji i Europy Wschodniej, oraz standardowej sieci kolejowej Europy Zachodniej o rozstawie 1435 mm. Dzięki temu Sławków pełni istotną rolę w obsłudze przewozów intermodalnych na osi wschód–zachód oraz w korytarzu Bałtyk–Adriatyk.

– Inwestujemy w strategiczną infrastrukturę, która zwiększy możliwości przeładunkowe terminalu, wzmocni bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i otworzy nowe perspektywy dla polskiej gospodarki w obszarze światowego handlu i logistyki. Szczególnie cieszy nas fakt, że tak ważny projekt zrealizuje polskie konsorcjum, wykorzystując również potencjał przedsiębiorstw i pracowników z regionu. To dopiero początek znacznie większego programu inwestycyjnego w Sławkowie – mówi Marek Zaleśny, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Co powstanie w Sławkowie?

W ramach kontraktu wykonawcy zbudują nowoczesny plac przeładunkowy o powierzchni 5 ha wraz z pełnym układem kolejowych torów dojazdowych i manewrowych o łącznej długości 4 km. Projekt obejmuje także infrastrukturę drogową, system odwodnienia, sieci telekomunikacyjną i elektroenergetyczną oraz oświetlenie terenu.

Budowa drugiej płyty kontenerowej ma zwiększyć sprawność operacyjną terminalu i przygotować go na rosnący ruch towarowy w Europie. Kolejne etapy rozbudowy przewidują budowę i montaż specjalistycznych kołowych suwnic bramowych oraz hali przeładunkowej.

– Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą to dla Euroterminalu Sławków moment, w którym nasze plany rozwojowe przechodzą w etap działań. Budowa drugiej płyty kontenerowej TK-2 pozwoli nam jeszcze lepiej wykorzystać unikalne położenie na styku europejskiej i szerokotorowej sieci kolejowej. To inwestycja, która zwiększy naszą konkurencyjność, usprawni obsługę rosnących potoków towarowych i wzmocni rolę Sławkowa jako strategicznego węzła transportowego dla handlu i logistyki – mówi Rafał Klabuhn, prezes zarządu Euroterminalu Sławków Sp. z o.o.

Harmonogram i finansowanie

Rozpoczęcie prac zaplanowano na przełom pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku, a zakończenie inwestycji ma nastąpić w drugiej połowie 2028 roku. Cały program rozbudowy Euroterminalu, obejmujący projekt TK-2, ma wartość około 185 mln zł.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnego programu FEnIKS. Dofinansowanie wynosi blisko 76 mln zł, zgodnie z umową zawartą przez Euroterminal Sławków w czerwcu 2026 roku. W rejestrze projektu wskazano, że jego całkowita wartość wynosi ponad 187,8 mln zł, a unijne wsparcie sięga 75 824 387,21 zł.

Praca dla regionu

Realizacja projektu przyniesie korzyści także dla lokalnego rynku pracy. Powstanie 26 nowych etatów dla wykwalifikowanych specjalistów ze Śląska i okolicznych regionów. Zatrudnienie znajdzie 13 operatorów sprzętu, a kolejne 13 stanowisk obejmą inspektorzy oraz pracownicy obsługi nowego placu przeładunkowego.

Generalny wykonawca, Grupa NDI, zapowiada korzystanie z potencjału regionalnego rynku – lokalnych firm, kadr oraz sprzętu dostępnych w województwie śląskim.

– Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w realizacji inwestycji, która ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Euroterminalu Sławków. To projekt, który wymaga dobrej organizacji i ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron. Jesteśmy dumni, że doświadczenie i kompetencje zespołu Grupy NDI będą miały swój udział w rozbudowie tej infrastruktury. Jako generalny wykonawca dołożymy wszelkich starań, aby prace przebiegały sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z założonym harmonogramem – mówi Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes zarządu Grupy NDI.

W perspektywie kolejnych lat ARP planuje następne etapy przebudowy suchego portu, w tym budowę kolejnych terminali i zakup specjalistycznego sprzętu przeładunkowego. Łączna wartość planowanych inwestycji może sięgnąć nawet 1 mld euro.