Przeterminowane zobowiązania przedsiębiorstw wzrosły do blisko 48 mld zł na koniec września 2026 r., osiągając najwyższy poziom w historii danych BIG InfoMonitor i BIK. W porównaniu z 2020 r. zadłużenie firm zwiększyło się o 13,5 mld zł.

Przeterminowane zobowiązania przedsiębiorstw wzrosły do blisko 48 mld zł na koniec września 2026 r., osiągając najwyższy poziom w historii danych BIG InfoMonitor i BIK. W porównaniu z 2020 r. zadłużenie firm zwiększyło się o 13,5 mld zł.

Mniej dłużników, ale większe długi

Według danych liczba firm posiadających przeterminowane zobowiązania wynosiła ponad 317,7 tys. i była nieznacznie niższa niż w 2020 r., kiedy obejmowała 320,6 tys. podmiotów. Jednocześnie wyraźnie wzrosła wartość zadłużenia przypadającego na jedną firmę. Średnia zaległość zwiększyła się w tym czasie z 107,2 tys. zł do 150,7 tys. zł.

Jak wskazał prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski, ostatnie lata były dla przedsiębiorstw okresem silnych wstrząsów makroekonomicznych, które ograniczyły zasoby kapitału obrotowego firm. Jego zdaniem rosnąca kwota zadłużenia koncentruje się obecnie w coraz mniejszej grupie przedsiębiorstw, co może świadczyć o pogłębiających się problemach części podmiotów.

Przemysł z największym przyrostem

Największy wzrost zaległości w ujęciu kwotowym odnotował przemysł. W porównaniu z 2020 r. zadłużenie firm z tego sektora zwiększyło się o blisko 3 mld zł. Według autorów analizy wpływ na sytuację miały m.in. wzrost cen energii i surowców, zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz konieczność finansowania bieżącej działalności zewnętrznym kapitałem.

Z kolei najwyższy poziom ryzyka odnotowano w branży transportu, spedycji i logistyki (TSL). Udział zadłużonych przedsiębiorstw sięga tam około 9 proc., najwięcej spośród analizowanych sektorów gospodarki. Na jedną zadłużoną firmę przypadają średnio trzy negatywne informacje gospodarcze.

Kumulacja kryzysów

BIG InfoMonitor wskazał, że na sytuację przedsiębiorstw wpływała w ostatnich latach kumulacja negatywnych zjawisk: pandemia COVID-19, zakłócenia łańcuchów dostaw, kryzys energetyczny po agresji Rosji na Ukrainę, wysoka inflacja, wzrost stóp procentowych oraz spowolnienie gospodarcze w Europie. Czynniki te zwiększały koszty działalności, ograniczały popyt i utrudniały terminowe regulowanie zobowiązań.