Chodzi o projekt rozporządzenia MC ws. krajowego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa, który został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Jak podał resort w piątkowym komunikacie, program certyfikacji o nazwie "Firma Bezpieczna Cyfrowo" będzie skierowany do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych. Celem nowych przepisów jest podnoszenie świadomości cyfrowej i cyberbezpieczeństwa wśród wymienionych podmiotów oraz upowszechnienie i wdrożenie standardu cyberbezpieczeństwa w polskich firmach - wskazało ministerstwo w uzasadnieniu projektu.

Według projektu, certyfikaty cyberbezpieczeństwa będą wydawać jednostki upoważnione do tego przez NASK - Polski Instytut Badawczy (PIB) na trzy lata. Dany podmiot będzie mógł uzyskać certyfikat, jeśli wykaże, że stosuje odpowiednie zabezpieczenia, określone szczegółowo w załącznikach do projektu. Wymogi dotyczą m.in. aktualizacji oprogramowania, kontroli dostępu użytkowników do systemów, tworzenia kopii zapasowych czy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. W ocenie skutków regulacji (OSR) resort wyjaśnił, że certyfikaty pomogą podmiotom, które je uzyskają, potwierdzić swoje kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Certyfikat wskazówką dla konsumentów

Firmy będą mogły przedstawić certyfikat swoim kontrahentom i klientom jako dowód tych kompetencji, a także wykorzystać fakt posiadania dokumentu do promocji swoich usług i produktów. Posiadanie certyfikatu będzie też wskazówką dla konsumentów przy ocenie przedsiębiorców i podmiotów publicznych pod kątem bezpieczeństwa danych - podkreślił resort. Z kolei duże firmy będą mogły zweryfikować bezpieczeństwo łańcucha dostaw, poprzez sprawdzenie, którzy dostawcy dysponują certyfikatem. Ponadto schemat certyfikacji będzie mógł zostać wykorzystany w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Resort dodał, że nawet jeżeli dany przedsiębiorca nie zdecyduje się na certyfikację, to będzie mógł wykorzystać standard wypracowany w rozporządzeniu do usprawnienia swoich procesów zarządzania cyberbezpieczeństwem. Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania (PAP) mbl/ drag/