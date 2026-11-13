W Żywcu odbyło się Regionalne Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego

Blisko 200 przedsiębiorstw z województwa śląskiego uczestniczyło w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Żywcu. Polska Grupa Zbrojeniowa rozmawiała z przedsiębiorcami o możliwościach współpracy z Grupą PGZ, włączaniu polskich firm w łańcuchy dostaw przemysłu obronnego oraz rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych.

Blisko 200 przedsiębiorstw z województwa śląskiego uczestniczyło w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Żywcu. Polska Grupa Zbrojeniowa rozmawiała z przedsiębiorcami o możliwościach współpracy z Grupą PGZ, włączaniu polskich firm w łańcuchy dostaw przemysłu obronnego oraz rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych.

W centrum rozmów znalazły się możliwości włączenia lokalnych firm do łańcucha dostaw dla polskiego przemysłu obronnego oraz udział w strategicznych programach modernizacji Sił Zbrojnych RP.

– Śląsk od zawsze był sercem polskiego przemysłu i od lat skutecznie przechodzi przemysłową transformację. Firmy, które przez lata nauczyły się funkcjonować w warunkach głębokich zmian gospodarczych, posiadają unikalną zdolność adaptacji, kompetencje technologiczne oraz kulturę przemysłową pozwalające na szybkie wejście w nowe sektory i łańcuchy dostaw. To właśnie ta umiejętność adaptacji stwarza wyjątkowe warunki do rozwoju kompetencji na rzecz przemysłu obronnego – mówił prezes PGZ Adam Leszkiewicz.

W wydarzeniu wzięli udział także wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota oraz wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

Współpraca z lokalnym biznesem to nie tylko wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, ale także impuls dla rozwoju gospodarczego regionu, nowych inwestycji i miejsc pracy – podkreśla PGZ w mediach społecznościowych.

Już dziś w bazie kooperantów PGZ znajduje się blisko 2000 podmiotów ze Śląska, a region reprezentują takie spółki i firmy, jak: OBRUM. Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, Zakład Mechaniczny Bumar-Mikulczyce, Rosomak, a od kilku miesięcy również Jelcz.