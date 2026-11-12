Polska zużywa znacznie więcej stali niż produkuje

Polska zużywa znacznie więcej stali niż sama produkuje, a udział importu w zaopatrzeniu rynku jest wysoki. To oznacza, że krajowe huty mają przestrzeń do zwiększania produkcji - powiedział Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH), która obchodzi 35-lecie.

Polska zużywa znacznie więcej stali niż sama produkuje, a udział importu w zaopatrzeniu rynku jest wysoki. To oznacza, że krajowe huty mają przestrzeń do zwiększania produkcji - powiedział Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH), która obchodzi 35-lecie.

Wskazał, że Polska zużywa ponad 13 mln ton stali rocznie, a udział importu w zaopatrzeniu to ok. 80 proc. Według niego możliwości zwiększenia produkcji krajowej zależą od konkurencyjnych kosztów energii, warunków inwestowania i skutecznej ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Prezes HIPH poinformował, że w 2025 r. huty w Polsce wyprodukowały ok. 7,2 mln ton stali surowej. To piąty wynik wśród krajów Unii Europejskiej. Więcej wyprodukowano w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i we Francji.

- Cały europejski sektor działa pod presją globalnych nadmiernych mocy produkcyjnych i importu, a wykorzystanie zdolności produkcyjnych w UE pozostaje niskie.

Według EUROFER (Europejskiej Konfederacji Przemysłu Żelaza i Stali) wyniosło około 67 proc. w 2025 r. - wyjaśnił Motyka. Zasygnalizował, że obecna sytuacja międzynarodowa, tzn. zwrot w kierunku gospodarki europejskiej, to również szansa dla sektora hutniczego. Jego zdaniem stal należy potraktować jako materiał strategiczny, od którego zależy bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania wielu sektorów gospodarki, w tym sektora zbrojeniowego.

Ponadto, lokalna produkcja powinna stanowić przewagę przy wyborze ofert w ramach zamówień publicznych.

HIPH w 2026 r. obchodzi 35-lecie. Rozpoczęła działalność w 1991 r., kiedy branża hutnicza w Polsce znajdowała się na początku głębokiej transformacji. Wówczas zajmowała się wsparciem przedsiębiorstw w tym procesie. Następnie przygotowywała sektor do członkostwa Polski w UE. Prezes Izby wskazał, że w ciągu ostatnich 35 lat liczba hut w Polsce zmniejszyła się z 27 do 7, a zatrudnienie w sektorze spadło ze 132 tys. do 24 tys. osób. Równocześnie nastąpiła modernizacja technologiczna i wzrost wydajności produkcji. Zmieniły się również warunki rynkowe.

- Dziś HIPH jest nie tylko reprezentantem wspólnych interesów przedsiębiorstw hutniczych, ale także ośrodkiem wiedzy i analiz rynkowych oraz ważnym uczestnikiem dialogu dotyczącego przyszłości polskiego przemysłu stalowego. () Podstawowa misja izby pozostała niezmienna - integrowanie środowiska hutniczego i wspólne działanie na rzecz konkurencyjności oraz rozwoju hutnictwa w Polsce - powiedział Mirosław Motyka.

Wśród najważniejszych obszarów działalności HIPH wymienił działania na rzecz konkurencyjności produkcji stali w Polsce - m.in. poprzez udział w kształtowaniu rozwiązań krajowych i międzynarodowych, takich jak mechanizmy CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) i ETS (Emissions Trading System) - oraz działania na rzecz rzetelnej wiedzy o sektorze hutniczym, takie jak prowadzenie analiz rynku, opracowywanie statystyk produkcji, handlu i zużycia wyrobów stalowych, przygotowywanie raportów oraz bieżące informowanie przedsiębiorców o zmianach regulacyjnych i gospodarczych.