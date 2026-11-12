Spółka CPK złożyła wniosek o 70 mln zł dofinansowania z unijnego programu FEnIKS na budowę inteligentnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, która ma zasilić nowe lotnisko - poinformował w czwartek Port Polska.

Spółka CPK złożyła wniosek o 70 mln zł dofinansowania z unijnego programu FEnIKS na budowę inteligentnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, która ma zasilić nowe lotnisko - poinformował w czwartek Port Polska.

Jak podał Port Polska, spółka po raz pierwszy złożyła wniosek o środki unijne z programu FEnIKS. Chodzi o wniosek na bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 70 mln zł na budowę inteligentnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, która ma zasilić nowe lotnisko krajowe. Wartość całego projektu budowy sieci przekracza 127 mln zł. Czas przewidziany na realizację inwestycji to lata 2027-2029 r.

Jak podano w informacji prasowej, stacja GPO-C, czyli Główny Punkt Odbiorczy, wraz z przyłączeniem do sieci 110 kV, to kluczowy element wchodzący w skład inteligentnego systemu elektroenergetycznego na nowym lotniskiem krajowym. W lipcu projekt “Budowa inteligentnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach programu Port Polska“ został wpisany do “Wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach FEnIKS“. Dzięki temu zyskał on status uprawnionego do wyboru w sposób niekonkurencyjny. Jak podano, taki tryb stosuje się m.in. do projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju kraju lub do zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Nie oznacza to, że projekt automatycznie otrzyma dofinansowanie.

W trybie niekonkurencyjnym również konieczne jest złożenie wniosku wraz z obszernymi załącznikami, a cała dokumentacja musi uzyskać pozytywną ocenę. Jak podał Port Polska, ogłoszenie wyników oceny nastąpi na przełomie 2026 i 2027 r. W informacji prasowej wskazano, że CPK aktywnie stara się o finansowanie unijne dla kolejnych etapów inwestycji. Spółka otrzymała dotychczas ponad 600 mln zł dofinansowania na projekty kolejowe. Pomyślnie rozliczyła cztery projekty z instrumentu CEF.

W październiku spółka złożyła do Komisji Europejskiej kolejne trzy wnioski o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 63 mln euro dotacji. Zadania, które mają być współfinansowane ze środków UE, to m.in.: budowa odcinka tunelu Łódź Fabryczna - Łódź Retkinia dla Kolei Dużych Prędkości, prace archeologiczne i ziemne na trasie KDP z Warszawy do Łodzi, opracowanie dokumentacji wstępnej przedprojektowej dla połączeń transgranicznych.

Łącznie wartość przygotowanych obecnie wniosków o dofinansowanie z CEF i FEnIKS wynosi blisko 350 mln zł. Port Polska uczestniczy także w pracach nad nową perspektywą finansową UE na lata 2028-2034. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 to największy krajowy program finansowany z UE w obecnej perspektywie finansowej, z budżetem ponad 24 mld euro.

Celem programu jest wspieranie rozwoju infrastruktury, poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców. Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska. Ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także sieć Kolei Dużych Prędkości. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddane do użytku nowe lotnisko oraz odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością ponad 300 km/h.