Gospodarka

Będą seryjnie produkować polskie drony? Otrzymali już koncesję

Hornet – Polskie Drony, czyli spółka stowarzyszona Grypy Boryszew, otrzymała koncesję na obrót wyrobami przeznaczonymi dla wojska lub policji.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

13 listopada 2026, 10:15
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Krawczyk

Możliwa seryjna produkcja polskich dronów?

fot: Krystian Krawczyk

Hornet – Polskie Drony, czyli spółka stowarzyszona Grypy Boryszew, otrzymała koncesję na obrót wyrobami przeznaczonymi dla wojska lub policji.

Koncesja została przyznana na 50 lat. Obejmuje m. in. wytwarzanie i obrót określonymi rodzajami amunicji. Zarząd spółki liczy jednak, że po zakończeniu testów i certyfikacji możliwe będzie rozpoczęcie seryjnej produkcji dronów. 

- Koncesja umożliwia Hornet prowadzenie działalności w zakresie produkcji bezzałogowych powietrznych systemów uzbrojenia, zwiększając potencjał Grupy do uczestnictwa w projektach realizowanych na rzecz krajowego i zagranicznego sektora obronnego. Zarząd oczekuje, że uzyskanie koncesji umożliwi rozpoczęcie produkcji seryjnej bezzałogowych statków powietrznych po zakończeniu fazy niezbędnych testów i certyfikacji i w efekcie będzie wspierało dalszą dywersyfikację działalności oraz rozwój kompetencji Grupy w obszarze obronności – czytamy w komunikacie Grupy Boryszew.

Grupa Boryszew to jeden z czołowych holdingów przemysłowych w Polsce, którego głównymi obszarami działalności są wytwarzanie części motoryzacyjnych, obróbka metali nieżelaznych oraz przemysł chemiczny. Boryszew posiada 48 proc. udziałów w spółce Hornet. 

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