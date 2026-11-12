Ministerstwo Klimatu i Środowiska ocenia, że pozyskanie drewna w Polsce może stopniowo wzrosnąć do około 40 mln m sześc. rocznie do 2030 r., co jest maksymalnym poziomem możliwym do osiągnięcia bez zagrożenia dla trwałości lasów - poinformował resort w odpowiedzi na interpelację poselską.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ocenia, że pozyskanie drewna w Polsce może stopniowo wzrosnąć do około 40 mln m sześc. rocznie do 2030 r., co jest maksymalnym poziomem możliwym do osiągnięcia bez zagrożenia dla trwałości lasów - poinformował resort w odpowiedzi na interpelację poselską.

Ministerstwo wskazało jednocześnie na działania ograniczające wykorzystanie biomasy leśnej w energetyce zawodowej. MKiŚ poinformowało, że obserwowany w ostatnich latach wzrost konkurencji o drewno między przemysłem drzewnym, meblarskim, papierniczym, energetyką i odbiorcami indywidualnymi wymaga zachowania równowagi pomiędzy celami transformacji energetycznej a dostępnością surowca dla zastosowań materiałowych.

Resort przypomniał, że na początku 2026 r. przekazał Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) pakiet rekomendacji dotyczących m.in. przyspieszenia przebudowy drzewostanów zagrożonych zamieraniem oraz przygotowania wieloletniej prognozy pozyskania drewna.

Od 2028 r. pozyskanie drewna będzie stopniowo rosło

Z prognozy opracowanej przez DGLP wynika, że od 2028 r. pozyskanie drewna będzie stopniowo rosło, osiągając około 38,5 mln m sześc. grubizny, czyli około 40 mln m sześc. łącznego pozyskania w 2030 r. Według ministerstwa przekroczenie tego poziomu mogłoby prowadzić do zmniejszenia zasobów leśnych pozostających w zarządzie Lasów Państwowych.

Resort wskazał, że od 2019 r. wielkość zasobów utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie, m.in. w związku ze spadkiem przyrostu drzewostanów i nasilającym się procesem ich zamierania, wynikającym ze zmian klimatu.

MKiŚ poinformowało również, że w związku z ożywieniem w sektorze drzewnym zwróciło się do DGLP o analizę możliwości zwiększenia pozyskania i sprzedaży drewna w drugiej połowie 2026 r. oraz w 2027 r. W odpowiedzi DGLP wskazała możliwość zwiększenia wielkości pozyskania drewna przeznaczonego do użytkowania rębnego i przedrębnego o 794,2 tys. m sześc. do końca obowiązywania planów urządzenia lasu w poszczególnych nadleśnictwach. Jednocześnie prowizorium planów na 2027 r. zostało skorygowane w taki sposób, że plan sprzedaży zwiększono o około 312 tys. m sześc. grubizny i 207 tys. m sześc. drobnicy.

Resort podał, że plan sprzedaży drewna grubego w 2026 r. wyniesie 35,71 mln m sześc., a drobnicy 1,58 mln m sześc. Dodatkowym źródłem surowca ma być drewno pochodzące z przyspieszonej przebudowy drzewostanów zagrożonych wielkopowierzchniowym zamieraniem oraz większe wykorzystanie zasobów drewna z lasów prywatnych.

Ministerstwo wskazało jednocześnie, że prowadzi działania mające ograniczyć zużycie biomasy leśnej w energetyce zawodowej. W tym celu procedowany jest projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który zakłada m.in. wyłączenie pniaków i korzeni z definicji drewna energetycznego.

Projekt przewiduje również odejście od wspierania nowych instalacji produkujących energię elektryczną wyłącznie z biomasy leśnej oraz brak możliwości odnawiania wsparcia dla takich jednostek.

Według MKiŚ podobne ograniczenia zastosowano także w programie "Fundusz Transformacji Ciepłownictwa", w którym zmniejszono możliwość finansowania inwestycji wykorzystujących biomasę leśną. Resort ocenia, że w długim okresie działania te powinny zmniejszyć konkurencję o drewno między energetyką a pozostałymi sektorami gospodarki oraz zwiększyć dostępność surowca dla innych zastosowań, w tym produkcji pelletu wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe.