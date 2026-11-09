Program Dobrowolnych Odejść w CMC Poland został podpisany przez związkowców i pracodawcę 2 listopada. Do 20 listopada pracownicy mają czas na decyzję, czy chcą do niego przystąpić. Program obejmie osoby, które nabyły już uprawnienia emerytalne oraz te, które otrzymają je wkrótce. W razie przystąpienia do PDO, pracownicy ci mogą liczyć na odprawę w wysokości do sześciu miesięcznych wynagrodzeń.

Osoby tuż przed emeryturą, którym pozostał maksymalnie rok do nabycia uprawnień, za każdy miesiąc pracy do dnia nabycia praw otrzymają 75% podstawy wynagrodzenia. Dodatkowo przysługuje im odprawa na zasadach emerytalnych (maksymalnie do 6 pensji), pod warunkiem przystąpienia do PDO do 20 listopada. Z kolei osoby, którym zostało od 1 do 3 lat do emerytury otrzymają odprawę w wysokości do 3 miesięcznych wynagrodzeń oraz – za każdy miesiąc pozostały do emerytury – równowartość 75% podstawy pensji.

Nieco mniej osób do zwolnienia

Zwolnieniami objętych zostanie 135 osób. To mniej niż pracodawca zapowiadał jeszcze w październiku, gdy mowa była o 150 pracownikach. W grupie CMC Poland zatrudnionych jest blisko 2720 pracowników, z czego ok. 2200 osób to pracownicy huty w Zawierciu.

W tej chwili huta nie przynosi strat, jest na niewielkim plusie. Zwolnienia przeprowadzane są z powodu zmiany oferty produktowej CMC Poland i związanej z tym optymalizacji struktury organizacyjnej w obszarze operacyjnym i handlowym oraz w obszarze administracyjnym – mówi Henryk Zwolan, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w grudniu 2026 roku oraz w styczniu przyszłego roku.