Jedna z najstarszych figur św. Floriana na Górnym Śląsku przeszła kompleksowe prace konserwatorskie. Odnowiona rzeźba 30 listopada 2026 r. trafi do bezpłatnie dostępnego prologu wystawy stałej „Królestwo Żelaza” Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – poinformowało Muzeum Hutnictwa.

Jedna z najstarszych figur św. Floriana na Górnym Śląsku przeszła kompleksowe prace konserwatorskie. Odnowiona rzeźba 30 listopada 2026 r. trafi do bezpłatnie dostępnego prologu wystawy stałej „Królestwo Żelaza” Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – poinformowało Muzeum Hutnictwa.

Zabytkowa figura z Miedar

Drewniana rzeźba, mierząca około 160 cm wysokości, przedstawia świętego w stroju rzymskiego żołnierza, z naczyniem, z którego wylewa wodę na płonący budynek. W uniesionej dłoni prawdopodobnie trzymał niegdyś chorągiew. Uwagę zwraca nietypowe nakrycie głowy przypominające mitrę książęcą – motyw znany również z dawnych przedstawień św. Floriana na terenie Austrii i Śląska.

Według informacji zachowanych w dokumentacji muzealnej, na którą powołuje się Muzeum Hutnictwa, rzeźba pochodzi z Miedar. Autor figury pozostaje nieznany. Obiekt tradycyjnie datowany jest na XVII wiek, choć najnowsze badania nie wykluczają nieco późniejszego powstania. Nie są też znane dokładne losy figury przed jej trafieniem do zbiorów muzealnych.

Specjalistyczna konserwacja

Zabytek zachował się w stanie wymagającym specjalistycznych zabiegów. Brakowało mu stóp i pierwotnej podstawy, drewno nosiło ślady uszkodzeń spowodowanych przez owady, a historyczna polichromia przetrwała jedynie fragmentarycznie.

Muzeum Hutnictwa zrealizowało projekt konserwacji o wartości 63 740 zł, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Prace obejmowały badania, wzmocnienie drewna, zabezpieczenie warstw malarskich, uzupełnienie ubytków oraz przygotowanie nowej podstawy ekspozycyjnej.

Premiera 30 listopada 2026 r. w „Królestwie Żelaza”

30 listopada odnowiona figura zostanie zaprezentowana w bezpłatnie dostępnym prologu wystawy stałej „Królestwo Żelaza”. Projekt obejmuje również przygotowanie dokumentacji fotograficznej, modelu 3D oraz audiodeskrypcji, co ma ułatwić dostęp do zabytku szerokiemu gronu odbiorców.

Jak podkreślają w Muzeum Hutnictwa, ochrona tego zabytku stanowi część szerszych działań na rzecz zachowania dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska – dziedzictwa obejmującego nie tylko maszyny i technologie, ale także tradycje oraz zwyczaje hutniczych społeczności, dla których św. Florian od wieków pozostaje szczególnym patronem.