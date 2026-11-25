Górnicze tradycje wrócą na teren dawnej kopalni. 4 grudnia 2026 r. w Silesia City Center w Katowicach odbędzie się Barbórka. Przy kaplicy św. Barbary, pod charakterystyczną wieżą dawnego szybu „Jerzy”, wystąpią górnicze orkiestry dęte, a barwny korowód przejdzie przez centrum handlowe.

Górnicze tradycje wrócą na teren dawnej kopalni. 4 grudnia 2026 r. w Silesia City Center w Katowicach odbędzie się Barbórka. Przy kaplicy św. Barbary, pod charakterystyczną wieżą dawnego szybu „Jerzy”, wystąpią górnicze orkiestry dęte, a barwny korowód przejdzie przez centrum handlowe.

Muzyczny korowód

Świętowanie rozpocznie się o godz. 18:00 przy kaplicy św. Barbary. Po występach orkiestr o 18:15 wystartuje barbórkowy korowód spod dawnego szybu „Jerzy”. W trakcie przemarszu zabrzmią górnicze hymny i tradycyjne śląskie utwory.

- W wydarzeniu weźmie udział blisko 200 muzyków – zarówno członkowie orkiestr z wieloletnią tradycją, jak i młodzi adepci muzyki z katowickich szkół – informują w Silesia City Center.

Finał wydarzenia zaplanowano na Placu Tropikalnym. Tam odbędzie się wspólne muzykowanie oraz występy Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki, Katosiów, zespołu Colorato i młodych muzyków.

Program wydarzenia

18:00 – rozpoczęcie świętowania przy kaplicy św. Barbary i występy orkiestr dętych

– rozpoczęcie świętowania przy kaplicy św. Barbary i występy orkiestr dętych 18:15 – start barbórkowego korowodu spod dawnego szybu „Jerzy”

– start barbórkowego korowodu spod dawnego szybu „Jerzy” W trakcie przemarszu – górnicze marsze i tradycyjne śląskie utwory w wykonaniu orkiestr

– górnicze marsze i tradycyjne śląskie utwory w wykonaniu orkiestr Finał na Placu Tropikalnym – wspólne muzykowanie oraz występy zespołów wokalnych i tanecznych

Wydarzenie odbędzie się 4 grudnia 2026 r. od godz. 18:00 na terenie Silesia City Center, przed kaplicą św. Barbary oraz na Placu Tropikalnym. Wstęp jest wolny.slazag+1

Święto w miejscu kopalni

Barbórka w Silesii ma szczególny wymiar, ponieważ obchodzona jest na terenie dawnej kopalni, która funkcjonowała tam przez blisko sto lat. Początkowo pod nazwą „Eminencja” (Eminenzgrube), a od 1953 r. – „Gottwald”, na cześć czechosłowackiego premiera Klementa Gottwalda. W latach 70. została połączona z kopalnią „Kleofas” i działała w tej formie do lat 90., kiedy zakończono wydobycie.

Budowa Silesia City Center była pierwszą tego rodzaju inwestycją w regionie na terenie poprzemysłowym. Do dziś zachowały się m.in. ponad 30-metrowa wieża wyciągowa oraz budynek dawnej maszynowni szybu „Jerzy”, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów krajobrazu Katowic.

Dawna maszynownia została przekształcona w kaplicę św. Barbary – patronki górników. To pierwsza w Polsce kaplica zlokalizowana przy galerii handlowej, łącząca symbolicznie przestrzeń sakralną z codziennym życiem miasta.

