Barbórka w centrum handlowym. Górnicza tradycja wraca na teren dawnej kopalni
Górnicze tradycje wrócą na teren dawnej kopalni. 4 grudnia 2026 r. w Silesia City Center w Katowicach odbędzie się Barbórka. Przy kaplicy św. Barbary, pod charakterystyczną wieżą dawnego szybu „Jerzy”, wystąpią górnicze orkiestry dęte, a barwny korowód przejdzie przez centrum handlowe.
Górnicza orkiestra dęta
Górnicze tradycje wrócą na teren dawnej kopalni. 4 grudnia 2026 r. w Silesia City Center w Katowicach odbędzie się Barbórka. Przy kaplicy św. Barbary, pod charakterystyczną wieżą dawnego szybu „Jerzy”, wystąpią górnicze orkiestry dęte, a barwny korowód przejdzie przez centrum handlowe.
Muzyczny korowód
Świętowanie rozpocznie się o godz. 18:00 przy kaplicy św. Barbary. Po występach orkiestr o 18:15 wystartuje barbórkowy korowód spod dawnego szybu „Jerzy”. W trakcie przemarszu zabrzmią górnicze hymny i tradycyjne śląskie utwory.
- W wydarzeniu weźmie udział blisko 200 muzyków – zarówno członkowie orkiestr z wieloletnią tradycją, jak i młodzi adepci muzyki z katowickich szkół – informują w Silesia City Center.
Finał wydarzenia zaplanowano na Placu Tropikalnym. Tam odbędzie się wspólne muzykowanie oraz występy Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki, Katosiów, zespołu Colorato i młodych muzyków.
Program wydarzenia
- 18:00 – rozpoczęcie świętowania przy kaplicy św. Barbary i występy orkiestr dętych
- 18:15 – start barbórkowego korowodu spod dawnego szybu „Jerzy”
- W trakcie przemarszu – górnicze marsze i tradycyjne śląskie utwory w wykonaniu orkiestr
- Finał na Placu Tropikalnym – wspólne muzykowanie oraz występy zespołów wokalnych i tanecznych
Wydarzenie odbędzie się 4 grudnia 2026 r. od godz. 18:00 na terenie Silesia City Center, przed kaplicą św. Barbary oraz na Placu Tropikalnym. Wstęp jest wolny.slazag+1
Święto w miejscu kopalni
Barbórka w Silesii ma szczególny wymiar, ponieważ obchodzona jest na terenie dawnej kopalni, która funkcjonowała tam przez blisko sto lat. Początkowo pod nazwą „Eminencja” (Eminenzgrube), a od 1953 r. – „Gottwald”, na cześć czechosłowackiego premiera Klementa Gottwalda. W latach 70. została połączona z kopalnią „Kleofas” i działała w tej formie do lat 90., kiedy zakończono wydobycie.
Budowa Silesia City Center była pierwszą tego rodzaju inwestycją w regionie na terenie poprzemysłowym. Do dziś zachowały się m.in. ponad 30-metrowa wieża wyciągowa oraz budynek dawnej maszynowni szybu „Jerzy”, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów krajobrazu Katowic.
Dawna maszynownia została przekształcona w kaplicę św. Barbary – patronki górników. To pierwsza w Polsce kaplica zlokalizowana przy galerii handlowej, łącząca symbolicznie przestrzeń sakralną z codziennym życiem miasta.