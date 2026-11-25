Przywitaj Nowy Rok w niezwykłej, podziemnej scenerii, gdzie magia muzyki spotyka się z majestatem solnych komór. Już 9 i 10 stycznia 2027 r. o godz. 18.00 Komora Warszawa w Kopalni Soli "Wieliczka" wypełni się najpiękniejszymi przebojami polskiej piosenki.

Przywitaj Nowy Rok w niezwykłej, podziemnej scenerii, gdzie magia muzyki spotyka się z majestatem solnych komór. Już 9 i 10 stycznia 2027 r. o godz. 18.00 Komora Warszawa w Kopalni Soli "Wieliczka" wypełni się najpiękniejszymi przebojami polskiej piosenki.

Najpiękniejsze przeboje polskiej piosenki

Przywitaj Nowy Rok w niezwykłej, podziemnej scenerii, gdzie magia muzyki spotyka się z majestatem solnych komór. Już 9 i 10 stycznia 2027 r. o godz. 18.00 Komora Warszawa w Kopalni Soli „Wieliczka” wypełni się najpiękniejszymi przebojami polskiej piosenki. Starannie przygotowany repertuar połączy klasyczną elegancję z energią i siłą emocji, tworząc spektakl pełen różnorodnych muzycznych wrażeń.

Na scenie wystąpią znakomici soliści Opery Krakowskiej:

Jarosław Bielecki – tenor

Michał Kutnik – baryton

Paula Maciołek – sopran

Agnieszka Cząstka-Niezgódka – mezzosopran

Towarzyszyć im będzie Orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą Piotra Sułkowskiego. Artyści zabiorą publiczność w podróż przez świat polskiej piosenki, prezentując utwory, które od lat zachwycają melomanów i łączą pokolenia.

Koncerty poprowadzi Aleksandra Matyskiel – dziennikarka, prezenterka i wokalistka jazzowa, od dziesięciu lat związana z mediami, na co dzień pracująca w TVP Kraków, gdzie prowadzi m.in. program „Kulturalnie mówiąc”.



Dział Organizacji Eventów Kopalni Soli „Wieliczka”

tel. 12/278-73-92

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