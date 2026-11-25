Koncert Noworoczny w Kopalni Soli „Wieliczka”
Przywitaj Nowy Rok w niezwykłej, podziemnej scenerii, gdzie magia muzyki spotyka się z majestatem solnych komór. Już 9 i 10 stycznia 2027 r. o godz. 18.00 Komora Warszawa w Kopalni Soli "Wieliczka" wypełni się najpiękniejszymi przebojami polskiej piosenki.
Kopalnia Soli "Wieliczka" zaprasza
Przywitaj Nowy Rok w niezwykłej, podziemnej scenerii, gdzie magia muzyki spotyka się z majestatem solnych komór. Już 9 i 10 stycznia 2027 r. o godz. 18.00 Komora Warszawa w Kopalni Soli "Wieliczka" wypełni się najpiękniejszymi przebojami polskiej piosenki.
Najpiękniejsze przeboje polskiej piosenki
Przywitaj Nowy Rok w niezwykłej, podziemnej scenerii, gdzie magia muzyki spotyka się z majestatem solnych komór. Już 9 i 10 stycznia 2027 r. o godz. 18.00 Komora Warszawa w Kopalni Soli „Wieliczka” wypełni się najpiękniejszymi przebojami polskiej piosenki. Starannie przygotowany repertuar połączy klasyczną elegancję z energią i siłą emocji, tworząc spektakl pełen różnorodnych muzycznych wrażeń.
Na scenie wystąpią znakomici soliści Opery Krakowskiej:
Jarosław Bielecki – tenor
Michał Kutnik – baryton
Paula Maciołek – sopran
Agnieszka Cząstka-Niezgódka – mezzosopran
Towarzyszyć im będzie Orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą Piotra Sułkowskiego. Artyści zabiorą publiczność w podróż przez świat polskiej piosenki, prezentując utwory, które od lat zachwycają melomanów i łączą pokolenia.
Koncerty poprowadzi Aleksandra Matyskiel – dziennikarka, prezenterka i wokalistka jazzowa, od dziesięciu lat związana z mediami, na co dzień pracująca w TVP Kraków, gdzie prowadzi m.in. program „Kulturalnie mówiąc”.
Dział Organizacji Eventów Kopalni Soli „Wieliczka”
tel. 12/278-73-92
e-mail: imprezy@kopalnia.pl