Tauron oraz AM Global Holding porozumiały się co do warunków potencjalnego przejęcia przez ArcelorMittal udziałów Taurona w Tameh Holding, joint venture obu koncernów - poinformowały w czwartek strony.

Niezawodny dostęp do energii i mediów jest niezbędny dla produkcji stali

Tauron oraz AM Global Holding porozumiały się co do warunków potencjalnego przejęcia przez ArcelorMittal udziałów Taurona w Tameh Holding, joint venture obu koncernów - poinformowały w czwartek strony.

Właścicielami Tameh Holding (Tauron ArcelorMittal Energy Holding) są po 50 proc. grupy Tauron i ArcelorMittal. Do Tameh Holding wchodzą spółki Tameh Polska (grupująca Zakłady Wytwarzania, czyli elektrociepłownie: Nowa w Dąbrowie Górniczej, Kraków w Krakowie i Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu), a także Tameh Czech.

Jak przekazała w czwartkowej informacji rzeczniczka ArcelorMittal Poland Sylwia Winiarek-Erdogan, w zawartym porozumieniu strony (AM Global Holding S. a r. l. oraz Tauron Polska Energia) zadeklarowały wolę zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Tameh Holding do końca 2026 r. W raporcie bieżącym Tauron podał, że w porozumieniu strony wyraziły zamiar zawarcia ugody i umowy przeniesienia przez Tauron na rzecz ArcelorMittal wszystkich swoich udziałów w Tameh Holding. Wartość transakcji ma wynieść 82 mln euro, pomniejszone o 9,5 mln euro dywidendy wypłaconej przez Taurona w 2025 r. i ew. pozostałe dywidendy, o ile zostaną wypłacone do dnia ugody.

Cytowany w informacji AMP wiceprezes Grupy ArcelorMittal i Country Head Poland Sanjay Samaddar wyraził satysfakcję ze wstępnego porozumienia dot. Tameh.

“Naszym priorytetem jest zapewnienie spółce stabilnej przyszłości oraz stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że uzgodnione warunki stanowią solidny fundament do realizacji tego celu“ - zaznaczył Samaddar.

Prezes i dyrektor generalny AMP Wojciech Koszuta podkreślił, że elektrociepłownie Tameh w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Kędzierzynie-Koźlu odgrywają ważną rolę we wspieraniu procesów produkcyjnych zakładów tego koncernu.

“Niezawodny dostęp do energii i mediów jest niezbędny dla produkcji stali“ - przypomniał Koszuta.

Finalizacja transakcji sygnalizowanej w czwartkowym porozumieniu ma zależeć od spełnienia określonych warunków, w tym uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych. Głównym przedmiotem działalności Tamehu jest dostawa mediów energetycznych do zakładów ArcelorMittal: tzw. dmuchu wielkopiecowego, sprężonego powietrza, pary technologicznej. Spółka jest również producentem i sprzedawcą energii elektrycznej oraz ciepła grzewczego. Np. dąbrowską elektrociepłownię (obecnie ZW Nowa) zbudowano razem z innymi obiektami technologicznymi dawnej Huty Katowice (obecnie AMP). Zakład wydzielono z huty w 2001 r. jako odrębny podmiot z zadaniem dostarczania mediów energetycznych niezbędnych do produkcji hutniczej oraz ciepła grzewczego na potrzeby Dąbrowy Górniczej.