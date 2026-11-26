Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), za pośrednictwem zarządzanej przez siebie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, udzieliła spółce Huta Stalowa Wola S.A. decyzji o wsparciu w wysokości ponad 41 mln zł - poinformowała ARP.

Huta Stalowa Wola otrzymała ponad 40 mln zł od ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), za pośrednictwem zarządzanej przez siebie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, udzieliła spółce Huta Stalowa Wola S.A. decyzji o wsparciu w wysokości ponad 41 mln zł - poinformowała ARP.

Na co przeznaczone zostaną środki?

W ramach nowej inwestycji Huta Stalowa Wola planuje zakup nowoczesnych maszyn, które zwiększą zdolności produkcyjne istniejącego zakładu w Stalowej Woli. Nowe wyposażenie zostanie zainstalowane w istniejących halach produkcyjnych, co pozwoli zwiększyć wolumen produkcji i rozwijać potencjał przedsiębiorstwa. Wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi ponad 41,6 mln zł.

Huta Stalowa Wola prowadzi działalność w zakresie produkcji sprzętu wojskowego, a także świadczy usługi spawania, obróbki, malowania oraz remontów, modernizacji i modyfikacji sprzętu eksploatowanego przez Siły Zbrojne RP.

Inwestycja ważna dla regionu i kraju

Podczas wręczenia decyzji wiceprezes ARP Łukasz Kotapski podkreślił wagę przedsięwzięcia, wskazując, że stanowi ono ważny impuls dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego, wzmacniania potencjału przemysłowego kraju oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Jak zauważają lokalne media, inwestycja ma również wzmocnić potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu, działa w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Dzięki PSI przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT/PIT na nową inwestycję. Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną gwarantującą inwestorowi odzyskanie części kapitału poniesionego na inwestycję w formie ulg podatkowych.