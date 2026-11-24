W październiku ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA) wzrosły o 5 proc. mdm do 88,86 euro na koniec miesiąca, zbliżając się do poziomu 90 euro, najwyższego od połowy stycznia - wynika z raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

W październiku ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA) wzrosły o 5 proc. mdm do 88,86 euro na koniec miesiąca, zbliżając się do poziomu 90 euro, najwyższego od połowy stycznia - wynika z raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Według autorów raportu październik upłynął pod znakiem odbudowy notowań EUA po załamaniu cen z przełomu stycznia i lutego. Wsparciem dla rynku były przede wszystkim wysokie ceny gazu ziemnego w Europie, które zwiększają konkurencyjność bardziej emisyjnych paliw, takich jak węgiel kamienny i brunatny.

Na wzrost notowań wpływały także propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące utrzymania mechanizmu unieważniania uprawnień w rezerwie stabilności rynkowej (MSR), przy jednoczesnym podniesieniu progu z 400 mln do 700 mln uprawnień. Nastroje wspierały również informacje o postępach w negocjacjach dotyczących połączenia unijnego i brytyjskiego systemu handlu emisjami ETS.

Czynnikami ograniczającymi skalę wzrostów były natomiast słabsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej w Europie oraz prognozy utrzymania łagodnych temperatur, zmniejszające perspektywy popytu na energię i uprawnienia do emisji.

Średnia ważona cena uprawnień EUA w październiku wyniosła 86,52 euro. Łączny wolumen obrotów na rynkach wtórnych ICE i EEX sięgnął ok. 40,75 mln uprawnień. Wskaźnik zmienności cen wyniósł 1,83 proc., a różnica pomiędzy najwyższą i najniższą ceną w miesiącu osiągnęła 5,45 euro.