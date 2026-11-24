Jak podał, w tym roku nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wzrosły o 13,3 proc.

"Odblokowaliśmy potencjał polskiej gospodarki. Teraz inwestycje napędzają wzrost" - napisał na platformie X Domański.

GUS poinformował we wtorek, że wynik finansowy firm po III kwartałach wzrósł o 45 proc. rdr i wyniósł 210,8 mld zł, natomiast nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w okresie I-III kwartał wzrosły o 13,3 proc. rdr do 160,9 mld zł. Z danych GUS wynika też, że nakłady na budynki i budowle wzrosły o 6,8 proc. wobec spadku przed rokiem o 2,5 proc. Nakłady na zakupy wzrosły o 17,1 proc. wobec wzrostu o 1,8 proc. rok wcześniej, w tym na środki transportu - o 26,4 proc. wobec wzrostu o 1,4 proc., a na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia - o 13,5 proc. w porównaniu ze wzrostem przed rokiem o 2,0 proc.

Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej - o 53,0 proc. wobec wzrostu o 22,0 proc. w okresie 3 kwartałów 2025 r., zakwaterowaniu i gastronomii (o 41,0 proc. wobec wzrostu o 4,6 proc.), informacji i komunikacji (o 34,1 proc. wobec wzrostu o 23,2 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (o 16,2 proc. wobec wzrostu o 2,9 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 12,6 proc. wobec wzrostu o 2,7 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (o 10,0 proc. wobec wzrostu o 3,9 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 9,0 proc. wobec spadku o 8,0 proc.).

Spadek nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 14,5 proc. wobec spadku o 18,5 proc. rok wcześniej), obsłudze rynku nieruchomości (o 11,0 proc. wobec spadku o 2,3 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,4 proc. wobec wzrostu o 4,4 proc.), budownictwie (o 1,0 proc. wobec wzrostu o 28,0 proc.).