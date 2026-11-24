Grupa PKP Cargo szacuje, że w III kw. br. miała 254,9 mln zł straty netto, a po III kw. - 137,1 mln zł straty netto - poinformowała w poniedziałek spółka. Podkreśliła, że istotny wpływ na te szacunkowe wyniki miało utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w łącznej wysokości 263,4 mln zł.

Grupa PKP Cargo szacuje, że w III kw. br. miała 254,9 mln zł straty netto, a po III kw. - 137,1 mln zł straty netto - poinformowała w poniedziałek spółka. Podkreśliła, że istotny wpływ na te szacunkowe wyniki miało utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w łącznej wysokości 263,4 mln zł.

Przewoźnik podał w komunikacie giełdowym, że szacunkowo w III kw. 2026 r. przychody z tytułu umów z klientami Grupy PKP Cargo wyniosły 954,9 mln zł, EBITDA 95,6 mln zł, a EBIT -297 mln zł. Strata netto szacunkowo wyniosła 254,9 mln zł. Z kolei zgodnie ze skonsolidowanymi szacunkowymi wynikami Grupy za 9 miesięcy 2026 przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 2 795,2 mln zł, EBITDA 255,4 mln zł, a EBIT -109,5 mln zł. Strata netto wyniosła szacunkowo 137,1 mln zł.

Spółka podkreśliła, że istotny wpływ na szacunkowe wyniki finansowe Grupy za III kwartał 2026 roku miały przeprowadzone na dzień 30 września 2026 roku testy na utratę wartości aktywów.

Wartość odzyskiwalna testowanych aktywów była niższa

"W wyniku przeprowadzonych testów ustalono, że wartość odzyskiwalna testowanych aktywów była niższa od ich wartości bilansowej, w związku z czym Grupa utworzyła odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w łącznej wysokości 263,4 mln zł. Na utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów główny wpływ miał wzrost stopy dyskontowej WACC, spowodowany wzrostem stopy wolnej od ryzyka" - przekazał przewoźnik.

Firma przekazała, że po wyłączeniu wpływu odpisów szacunkowy skonsolidowany wynik EBIT Grupy za III kwartał 2026 roku wyniósłby -33,6 mln zł, a szacunkowa strata netto 41,9 mln zł. Z kolei w przypadku danych za 9 miesięcy 2026 roku, po wyłączeniu wpływu tych odpisów i uwzględniając efekt aktualizacji odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Grupy w związku z przeprowadzonymi testami na dzień 30 czerwca 2026 roku (na podstawie których rozwiązano odpisy z tytułu utraty wartości aktywów Grupy w wysokości około 246 mln zł), szacunkowy skonsolidowany wynik EBIT Grupy za okres 9 miesięcy 2026 roku wyniósłby -92,1 mln zł, a szacunkowa strata netto 122,4 mln zł.

"Szacunkowe wyniki za dziewięć miesięcy należy rozpatrywać z uwzględnieniem znaczącego wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów. Po wyłączeniu tego czynnika Grupa osiągnęłaby dodatni wynik zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto. Jednocześnie pozostajemy skoncentrowani na realizacji procesu restrukturyzacji i działaniach, które mają prowadzić do trwałej poprawy efektywności PKP CARGO" - podkreślił, cytowany w informacji prasowej, zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo Paweł Głodek.

Spółka poinformowała, że ostateczne wyniki finansowe zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej PKP Cargo za III kwartał 2026 roku, którego publikację zaplanowano na 27 listopada 2026 roku.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo. Zysk netto Grupy PKP Cargo przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po 6 miesiącach 2026 r. wyniósł 117,8 mln zł. W II kw. br. ten zysk wyniósł 163,6 mln zł.