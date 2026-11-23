- Jestem zwolennikiem tej koncepcji, żeby szybów nie likwidować i wykorzystać ponownie. Obserwujemy duże zainteresowanie spółek węgłowych koncepcjami ich zagospodarowania – tłumaczy prof. inż. Marcin Lutyński.

Szybami kopalni Budryk interesowali się już naukowcy, lecz póki co, kopalnia ma przed sobą spore perspektywy.

- Jestem zwolennikiem tej koncepcji, żeby szybów nie likwidować i wykorzystać ponownie. Obserwujemy duże zainteresowanie spółek węgłowych koncepcjami ich zagospodarowania – tłumaczy prof. inż. Marcin Lutyński.

Struktura pokopalniana jest przedmiotem zainteresowania zespołu integrującego kompetencje pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Naukowcy mają m.in. pomysł, jak wykorzystać tereny pokopalniane. Można w nich np. tworzyć magazyny energii lub wytwarzać alternatywne źródła energii. Obiektami branymi pod uwagę są m.in. szyby kopalniane. Szkopuł w tym, że nie każdy nadaje się do takiej adaptacji.

Szeroko mówił o tym prof. dr hab. inż. Marcin Lutyński z Katedry Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców Politechniki Śląskiej w swojej prezentacji zatytułowanej „Drugie życie kopalń podziemnych: od magazynowania energii do wodoru” podczas konferencji „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2026 – Nowa architektura surowcowa Polski”.

- W obecnej sytuacji kwestia magazynowania wodoru w szybach zlikwidowanych kopalń znajduje się na etapie koncepcji, więc trudno powiedzieć, czy to się uda. Myślę, że problemem jest po pierwsze prawodawstwo, bo tak naprawdę nie ma w tym kierunku żadnych regulacji pozwalających na tego rodzaju działania – powiedział prof. Marcin Lutyński.

Dodał:

- Do chwili obecnej nie było jeszcze prób magazynowania wodoru w kopalni w skali świata, o ile się orientuję, natomiast były takie próby podejmowane w kawernach solnych i to z powodzeniem – dodaje.

Prof. Marcin Lutyński jest zwolennikiem podejmowania roztropnych decyzji odnośnie likwidacji szybów po zamkniętych kopalniach.

- Jestem zwolennikiem tej koncepcji, żeby szybów nie likwidować i wykorzystać ponownie. Obserwujemy duże zainteresowanie spółek węgłowych koncepcjami ich zagospodarowania – tłumaczy.

Nie każdy szyb nadaje się jednak na zaadoptowania na podobne przedsięwzięcia.

- Z pewnością nie mają sensu na realizację grawitacyjne magazynowanie energii w szybach. Chodzi tu o zbyt małą ich pojemność. Obawiam się, że elektrownie szczytowo-pompowe również, ponieważ koszt tej konwersji jest zbyt wysoki na to, co one tak naprawdę oferują. Natomiast koncepcje związane chociażby z magazynowaniem energii w sprężonym powietrzu i w sprężonym dwutlenku węgla lub zbiornikowe magazynowanie chociażby ciekłego gazu ziemnego, to sądzę, że miałoby to sens. Ewentualnie magazyny bateryjne – tłumaczy prof. Marcin Lutyński.

Jeśli jednak kiedyś w przyszłości technologie pozwolą można byłoby umieszczać baterie wodorowe w szybach zamiast ma powierzchni.

Naukowcy dużo obiecują sobie po programie HiFlexMine. To międzynarodowy projekt badawczy, którego celem jest opracowanie bezpiecznego i elastycznego systemu magazynowania zielonego wodoru w wyrobiskach zamkniętych kopalń podziemnych.

Projekt koncentruje się na opracowaniu elastycznego systemu magazynowania „zielonego” wodoru w płytkich podziemnych wyrobiskach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem nieczynnych kopalń węgla.

Proponowana koncepcja zakłada umieszczenie dostępnych na rynku wysokociśnieniowych zbiorników typu IV w zaadaptowanych podziemnych komorach kopalnianych. Wodór będzie magazynowany wyłącznie wewnątrz tych zbiorników, bez bezpośredniego składowania w otaczającym górotworze. To modułowe rozwiązanie, polegające na umieszczaniu zbiorników w komorach, jest przeznaczone dla wyrobisk górniczych znajdujących się na głębokości do około 700 m.

Liderem projektu jest Politechnika Śląska (odpowiedzialna m.in. za analizę potencjalnych lokalizacji i mapę wdrożenia), a w skład zespołu wchodzą również Główny Instytut Górnictwa – PIB, Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) oraz instytucje z Niemiec (GFZ Helmholtz Centre for Geosciences), Estonii (Gaznet Industrial OÜ) i Włoch (Università degli Studi di Brescia).