28 listopada samochody i autobusy będą mogły przejechać pod przebudowywanym wiaduktem na ul. Lwowskiej w Katowicach.

28 listopada samochody i autobusy będą mogły przejechać pod przebudowywanym wiaduktem na ul. Lwowskiej w Katowicach.

Jak informują Polskie Linie Kolejowe, wybudowana została połowa nowego wiaduktu kolejowego nad ul. Lwowską w Katowicach. Przebudowa obiektu w Katowicach-Szopienicach trwa od lipca. Pierwszy etap prac wymagał wstrzymania ruchu drogowego. Po wybudowaniu połowy wiaduktu ruch pieszy został utrzymany, a pociągi kursują zgodnie z rozkładem jazdy.

Od 13 grudnia pociągi pojadą między Sosnowcem a Katowicami po nowych torach i nowo wybudowanej części wiaduktu nad ul. Lwowską – informuje PKP PLK.

Drugi etap prac i przebudowa sąsiedniej części wiaduktu rozpocznie się w maju 2027 roku. PKP PLK planują zakończyć inwestycję w II kwartale 2028 roku.

W ramach zadania wiadukt zostanie poszerzony i dostosowany do nowego układu 6-torowego. Powstanie konstrukcja z większym prześwitem między drogą a obiektem, co wyeliminuje ograniczenie wysokości dla samochodów i usprawni przejazd pod torami. Ulica pod wiaduktem zyska wygodne chodniki i miejsce na drogi dla rowerów – podaje PKP PLK.

Przebudowa wiaduktu przy ul. Lwowskiej w Katowicach jest częścią wielkiej inwestycji realizowanej przez PKP PLK na odcinku linii Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice i dofinansowanej z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.