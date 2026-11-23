W recyklingu kabli granulator rozdrabnia przewody tak, aby metal dało się później oddzielić od izolacji. Wynik zależy od stanu noży, bo to one decydują o wielkości frakcji i o tym, jak często linia stoi. Poniżej znajdziesz, jak pracuje taki układ tnący i na co zwrócić uwagę przy wyborze noży zamiennych.

W recyklingu kabli granulator rozdrabnia przewody tak, aby metal dało się później oddzielić od izolacji. Wynik zależy od stanu noży, bo to one decydują o wielkości frakcji i o tym, jak często linia stoi. Poniżej znajdziesz, jak pracuje taki układ tnący i na co zwrócić uwagę przy wyborze noży zamiennych.

Do czego służy granulator w recyklingu?

Granulatory są stosowane w instalacjach, w których liczy się odpowiednio rozdrobniona frakcja materiału. Przetwarzają tworzywa sztuczne, kable, gumę i inne odpady przeznaczone do dalszego odzysku. W przypadku kabli rozdrobnienie przygotowuje materiał do oddzielenia metali od izolacji, co jest ważnym etapem odzysku surowców, w tym miedzi.

W zależności od konstrukcji maszyny noże współpracują z elementami nieruchomymi i razem tworzą układ, w którym surowiec jest cięty. Przy takiej pracy znaczenie ma geometria ostrzy, odporność na zużycie i dokładność wykonania.

Dlaczego noże granulatora zużywają się tak szybko?

W przemysłowych granulatorach ostrza pracują pod intensywnym ścieraniem i powtarzalnymi obciążeniami mechanicznymi. Kable zawierają metalowe żyły i twarde izolacje, a guma z opon jest trudnym materiałem ze względu na budowę i zanieczyszczenia.

Zużyte ostrze obniża jakość cięcia. Wymiana na czas ogranicza przestoje, a nowy komplet noży pomaga utrzymać stabilne parametry pracy maszyny.

Jak dobrać noże do granulatora?

Określ, co przetwarzasz. Inne wymagania mają kable, inne guma, a jeszcze inne tworzywa sztuczne. Znajdź dane maszyny. Potrzebujesz producenta, modelu i wymiarów zużytego elementu. Sprawdź zgodność wersji zespołu tnącego. Ten sam producent nie oznacza zawsze tych samych noży. Przykładowo nóż do granulatora ELDAN FG952 ECO ma wymiary 475 × 103 × 20 mm, ale przed zakupem trzeba potwierdzić, czy pasuje do konkretnej wersji maszyny. Zwróć uwagę na materiał. Dobra stal narzędziowa i właściwa obróbka cieplna wpływają na odporność na zużycie. Rozważ produkcję według dokumentacji. Jeśli części nie ma w katalogu, wykonawca może przygotować noże według rysunku lub wzoru.

Kto wykonuje noże na zamówienie dla recyklingu?

WegaTools wykonuje noże na zamówienie do maszyn przemysłowych, a w ofercie ma także noże do granulatora przeznaczone do wybranych maszyn ELDAN. Firma korzysta z atestowanych stali narzędziowych, obróbki CNC i obróbki cieplnej, a zamówienia realizuje zarówno dla pojedynczych części, jak i większych partii.

Produkty są zamiennikami wykonywanymi przez producenta, a nie oryginalnymi częściami producentów maszyn. Przed zamówieniem warto przesłać rysunek techniczny lub zdjęcie zużytego noża, bo wtedy łatwiej ocenić, czy można wykonać kompatybilny zamiennik.

Najczęstsze pytania

Do jakich materiałów stosuje się granulatory? Do tworzyw sztucznych, kabli, gumy i innych odpadów poddawanych recyklingowi.

Po co rozdrabnia się kable? Żeby przygotować materiał do oddzielenia metali od izolacji.

Czy noże zamienne są oryginalne? Nie. Są to części wykonane przez producenta zamienników, przeznaczone do współpracy z określonymi maszynami.

Czy można zamówić nóż według rysunku? Tak. Wega Tools wykonuje części według dokumentacji technicznej lub dostarczonego wzoru.