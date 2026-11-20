CSIRT prowadzi analizę zdarzenia oraz na bieżąco monitoruje jego potencjalny wpływ na rynek finansowy.

W ubiegłym tygodniu spółka Autopay poinformowała, że stwierdziła nieautoryzowany dostęp do infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności przetworzonych przez spółkę.

Mogło dojść do wycieku danych kart płatniczych

W czwartek portal cyberbezpieczeństwa Niebezpiecznik podał, iż wskutek cyberataku na Autopay mogło dojść do wycieku danych kart płatniczych Polaków. Barszczewski przekazał PAP, że CSIRT KNF otrzymał zgłoszenie dotyczącego tego incydentu i podjął działania w tym zakresie.

"W ramach prowadzonych działań analizujemy dostępne informacje, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa klientów instytucji finansowych oraz środków podejmowanych przez banki w reakcji na incydent. Banki będą informować klientów, których sytuacja ta może dotyczyć, o ewentualnych działaniach związanych z bezpieczeństwem ich kart płatniczych. Zakres podejmowanych środków, w tym ewentualna wymiana kart płatniczych, wynika z indywidualnej oceny ryzyka dokonywanej przez poszczególne banki. CSIRT KNF kontynuuje analizę sytuacji oraz monitoruje działania podejmowane przez instytucje finansowe" - przekazał dyrektor departamentu komunikacji społecznej w KNF.

Dodał, że CSIRT KNF pozostaje w bieżącym kontakcie z Autopay. Zalecił, by klienci kierowali się jedynie informacjami przekazywanymi im bezpośrednio przez ich banki. Podkreślił jednak, że nie można wykluczyć, iż cyberprzestępcy będą próbowali wykorzystać informacje o incydencie do przeprowadzania oszustw.

Zachowaj szczególną ostrożność

"Zachowaj szczególną ostrożność wobec wiadomości zawierających linki do rzekomej weryfikacji danych lub wymiany karty. W razie wątpliwości skontaktuj się z bankiem za pośrednictwem jego oficjalnej aplikacji, strony internetowej lub infolinii. Nie korzystaj z linków ani numerów telefonów podanych w podejrzanych wiadomościach. Jeżeli nawiązano z tobą połączenie telefoniczne, w trakcie którego rozmówca podaje się za przedstawiciela twojego banku, a przebieg rozmowy budzi twoje wątpliwości, natychmiast ją zakończ i skontaktuj się z bankiem, korzystając z numeru infolinii lub danych kontaktowych swojego doradcy" - zaznaczył Barszczewski.

Przyznał, że jeżeli dokonywano transakcji płatniczych w internecie za pośrednictwem Autopay oraz przy wykorzystaniu danych karty płatniczej, to mogły one zostać wykradzione.

Podkreślił jednocześnie, że informacje o numerach kart, których dotyczył wyciek, zostały przekazane ich wydawcom, czyli bankom bądź innym dostawcom usług płatniczych. To te instytucje będą analizować potencjalne ryzyko związane z ujawnieniem danych karty i w przypadku zidentyfikowania zagrożenia skontaktuje się z klientem, aby poinformować o zalecanych środkach ostrożności i dalszym postępowaniu.

Barszczewski zaznaczył, że sam fakt wystąpienia incydentu nie oznacza, że dane wszystkich kart płatniczych zostały naruszone ani że doszło do nieuprawnionych transakcji.

Banki analizują potencjalne zagrożenia

"Banki analizują potencjalne zagrożenia i podejmują odpowiednie działania, uwzględniając indywidualną ocenę ryzyka" - powtórzył.

Zalecił przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W szczególności regularną weryfikację historii transakcji na rachunku.

"W przypadku zauważenia transakcji, której nie rozpoznajemy lub na którą nie wyrażaliśmy zgody, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem" - podkreślił.

"Zachowaj spokój, postępuj zgodnie z instrukcjami Twojego banku przekazywanymi w standardowych kanałach komunikacji - strona internetowa banku, aplikacja bankowa w smartfonie" - dodał.

W zależności od oceny ryzyka bank może zablokować kartę i wydać nowy, bezpieczny instrument, ograniczyć czasowo dostępność pewnych rodzajów transakcji kartowych (np. płatności w Internecie) oraz przekazać odpowiednie instrukcje postępowania. Jednocześnie - zdaniem Barszczewskiego - nie ma potrzeby samodzielnego występowania o wymianę karty wyłącznie w związku z informacją o incydencie.

Jeśli bank uzna, że wymiana karty lub inne dodatkowe działania są konieczne, poinformuje o tym klienta. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa konkretnej karty oraz ewentualnych działań podejmowanych w związku z incydentem można uzyskać bezpośrednio w banku, który ją wydał.

W czwartkowym komunikacie Związek Banków Polskich podkreślił, że zdarzenie nie dotyczyło infrastruktury bankowej. Jednocześnie związek zapewnił, że sektor podejmuje działania, by ocenić potencjalny wpływ zdarzenia na klientów oraz zminimalizować ryzyko utraty środków. Autopay to dostawca rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i identyfikacji klienta.