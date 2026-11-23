Ubóstwo transportowe w Polsce zmniejszyło się w ostatnich latach - podał w raporcie Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Zdaniem PIE wykluczenia transportowego doświadcza w Polsce ok. 10 mln osób.

Ubóstwo transportowe w Polsce zmniejszyło się w ostatnich latach - podał w raporcie Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Zdaniem PIE wykluczenia transportowego doświadcza w Polsce ok. 10 mln osób.

PIE wyjaśnił, że w 2025 r. rozpiętość wybranych wskaźników ubóstwa transportowego wahała się od 3,5 proc. do 23 proc. populacji.

"To spadek w porównaniu z 2024 r. (od 4,5 proc. do 25 proc.) i bardzo znaczący spadek w porównaniu z 2012 r., gdy wskaźnik gospodarstw domowych wydających na transport powyżej 6 proc. dochodów wynosił 38 proc." - dodał Instytut.

"Względnie wysoki poziom ubóstwa można zaobserwować w przypadku dwóch wskaźników - ponad 6 proc. dochodów wydawanych na transport oraz wskaźnika dwukrotności mediany wydatków na cele transportowe. Aż 23 proc. gospodarstw domowych wydaje znacząco więcej niż przeciętna" - przekazał PIE.

Według przywołanego w raporcie badania wykluczenia transportowego przeprowadzonego przez cztery politechniki, zjawisko wykluczenia ze względu na dostępność transportu dotyczy 39 proc. z ponad 8 mln punktów adresowych, co przekłada się na 10 mln osób w całym kraju (27 proc. populacji).

Polska jest na przeciętnym poziomie

PIE podał, że na tle UE-27, według badania Oko-Institut, Polska jest na przeciętnym poziomie w większości mierników wykluczenia transportowego - ok. 11 proc. polskiej populacji nie korzysta z transportu publicznego z powodu jego braku, zbyt niskiej częstotliwości przejazdów lub ich złego dopasowania. Nieco powyżej 3 proc., ponieważ podróż transportem zbiorowym zajmuje za dużo czasu i ok. 0,5 proc., ponieważ jest on za drogi.

Szacunki rządowe wskazują, że ok. 8 mln osób w Polsce jest dotknięte ubóstwem transportowym.

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