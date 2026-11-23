W spółce Stalexport Autostrada Małopolska zaplanowano zwolnienia grupowe. Powodem jest wygaśnięcie umowy koncesyjnej na zarządzanie odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków - poinformowało biuro prasowe spółki Stalexport Autostrady.

W spółce Stalexport Autostrada Małopolska zaplanowano zwolnienia grupowe. Powodem jest wygaśnięcie umowy koncesyjnej na zarządzanie odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków - poinformowało biuro prasowe spółki Stalexport Autostrady.

Koncesja na zarządzanie odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków ma wygasnąć 15 marca 2027 r. Zarządzanie tym odcinkiem ma przejąć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Stalexport Autostrada Małopolska to spółka celowa przeznaczona do realizacji koncesji na rozbudowę oraz eksploatację autostrady A4 Katowice-Kraków. Utrzymanie zatrudnienia pracowników po 15 marca przyszłego roku jest bezcelowe. Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych nie jest zaskoczeniem, bo czas projektu był z góry określony" - poinformowało biuro prasowe spółki Stalexport Autostrady.

Zwolnienia grupowe - zgodnie z komunikatem giełdowym - mają objąć wszystkich pracowników spółki poza członkami zarządu.

Biuro prasowe wskazało, że w spółce Stalexport Autostrada Małopolska pracują 53 osoby. W III kwartale 2026 r. odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków przejeżdżało średnio ok. 56,1 tys. pojazdów dziennie.

Dotychczas w 2026 r. rekordowy był 14 sierpnia, kiedy tym odcinkiem przejechało 64 766 pojazdów. Grupa Stalexport Autostrady wypracowała po trzech kwartałach 2026 r. 174,8 mln zł zysku netto - o 39 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r.

Teraz przejazd ma być bezpłatny dla pojazdów lekkich

Według zapowiedzi po przejęciu przez GDDKiA przejazd odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków ma być bezpłatny dla pojazdów lekkich, czyli o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

GDDKiA krytykowała podwyżki cen za przejazd, które wprowadzał koncesjonariusz. Wskazywała, że uderzają one w kierowców, a także mogą prowadzić do przenoszenia części ruchu na drogi lokalne, negatywnie wpływając na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponadto GDDKiA przygotowuje się do rozbudowy autostrady A4 Katowice-Kraków, tzn. poszerzenia jej o trzeci pas ze względu na duże natężenie ruchu.

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska, należąca do Grupy Stalexport Autostrady, posiada koncesję na zarządzanie odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Udzielenie 30-letniej koncesji w 1997 r. oznaczało przeniesienie przez państwo (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego) na podmiot prywatny zadań uzyskania finansowania, przeprowadzenia inwestycji, a następnie spłaty zadłużenia, remontowania i utrzymania drogi. Wszystkie te działania finansowane są dotąd z opłat za przejazd. Koncesjonariusz nie korzysta z subwencji czy dotacji ze środków publicznych.

Przedstawiciele spółki Stalexport Autostrad Małopolska podkreślali, że pierwszą dywidendę wypłacono w 2016 r., a kredyty zaciągnięte na początku umowy spłacono około 2020 r., jednocześnie ponosząc ryzyko związane m.in. z natężeniem ruchu. Według spółki w latach 2016-2026 Skarb Państwa zyskał na wpływach z koncesji ponad 1 mld zł.