Wyroby z tworzyw sztucznych dla przemysłu
W przemyśle najczęściej stosuje się poliamid (PA), poliacetal (POM), polietylen (PE), polipropylen (PP), politetrafluoroetylen (PTFE) i polieteroeteroketon (PEEK). Z tych tworzyw powstają m.in. koła zębate, tuleje, prowadnice, uszczelnienia i osłony maszyn. Zastępują elementy z metalu i szkła, bo są lżejsze, odporne na korozję i chemikalia, a wiele z nich nie wymaga smarowania.
fot: pexels.com
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fot: pexels.com
W przemyśle najczęściej stosuje się poliamid (PA), poliacetal (POM), polietylen (PE), polipropylen (PP), politetrafluoroetylen (PTFE) i polieteroeteroketon (PEEK). Z tych tworzyw powstają m.in. koła zębate, tuleje, prowadnice, uszczelnienia i osłony maszyn. Zastępują elementy z metalu i szkła, bo są lżejsze, odporne na korozję i chemikalia, a wiele z nich nie wymaga smarowania.
Jakie wyroby z tworzyw sztucznych wykorzystuje się w przemyśle
We współczesnym przemyśle bardzo chętnie korzysta się z różnych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Ze względu na trwałość i inne właściwości materiałów sztucznych, wykonuje się z nich między innymi:
Koła zębate,
Rury i tuleje,
Pręty,
Prowadnice,
Ślimaki,
Łańcuchy,
Obudowy i osłony maszyn,
Rolki i krążki transportowe.
Tworzywa sztuczne wykorzystywane do produkcji elementów przemysłowych
Do tworzenia komponentów wykorzystywanych później w różnych gałęziach przemysłu stosuje się rozmaite tworzywa sztuczne o zróżnicowanych właściwościach. Do najchętniej używanych zaliczamy polietylen PE-UHMW 1000, który wyróżnia się dużą odpornością na uderzenia. Co ważne szczególnie dla branży spożywczej, jest całkowicie bezpieczny w kontakcie z żywnością przez swoją odporność na przywieranie różnych substancji, w tym brudu.
Kolejnym chętnie wykorzystywanym tworzywem sztucznym jest polioksymetylen, w skrócie POM. Charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością na ścieranie. Często wykorzystuje się go tam, gdzie istotna jest precyzja, ponieważ nie zmienia swoich wymiarów nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Wykazuje także wysoką odporność na smary, oleje oraz rozpuszczalniki. Stosowany do produkcji m.in. kół zębatych oraz rolek transportowych.
Odrębną grupę tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji elementów w przemyśle stanowią poliamidy – PA6 i PA66. Oba wyróżniają się wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie oraz dobrymi właściwościami ślizgowymi. PA6 wykorzystuje się m.in. do produkcji rolek, prowadnic oraz kół zębatych, z uwagi na to, że dobrze znosi obciążenia i intensywną eksploatację. Z kolei PA66 charakteryzuje się większą sztywnością i odpornością na wysokie temperatury, dlatego wykorzystuje się go do produkcji elementów maszyn oraz w przemyśle motoryzacyjnym.
Zastosowanie wyrobów z tworzyw sztucznych w różnych gałęziach przemysłu
Obecnie ciężko znaleźć sektor przemysłu, który nie korzysta z komponentów wykonanych z tworzyw sztucznych. Przez swoją trwałość i odporność na stałą eksploatację, są bardzo chętnie wybierane jako alternatywa dla komponentów wykonanych m.in. z metalu. Elementy z tworzyw sztucznych można spotkać m.in. w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, logistycznym, elektrotechnicznym, elektronicznym oraz budowlanym. Lista jest długa – w zależności od rodzaju materiału, komponenty z tworzyw sztucznych pozwalają np. ograniczyć zużycie maszyn lub zmniejszyć masę konstrukcji.
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