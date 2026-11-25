W przemyśle najczęściej stosuje się poliamid (PA), poliacetal (POM), polietylen (PE), polipropylen (PP), politetrafluoroetylen (PTFE) i polieteroeteroketon (PEEK). Z tych tworzyw powstają m.in. koła zębate, tuleje, prowadnice, uszczelnienia i osłony maszyn. Zastępują elementy z metalu i szkła, bo są lżejsze, odporne na korozję i chemikalia, a wiele z nich nie wymaga smarowania.

W przemyśle najczęściej stosuje się poliamid (PA), poliacetal (POM), polietylen (PE), polipropylen (PP), politetrafluoroetylen (PTFE) i polieteroeteroketon (PEEK). Z tych tworzyw powstają m.in. koła zębate, tuleje, prowadnice, uszczelnienia i osłony maszyn. Zastępują elementy z metalu i szkła, bo są lżejsze, odporne na korozję i chemikalia, a wiele z nich nie wymaga smarowania.

Jakie wyroby z tworzyw sztucznych wykorzystuje się w przemyśle

We współczesnym przemyśle bardzo chętnie korzysta się z różnych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Ze względu na trwałość i inne właściwości materiałów sztucznych, wykonuje się z nich między innymi:

Koła zębate,

Rury i tuleje,

Pręty,

Prowadnice,

Ślimaki,

Łańcuchy,

Obudowy i osłony maszyn,

Rolki i krążki transportowe.

Tworzywa sztuczne wykorzystywane do produkcji elementów przemysłowych

Do tworzenia komponentów wykorzystywanych później w różnych gałęziach przemysłu stosuje się rozmaite tworzywa sztuczne o zróżnicowanych właściwościach. Do najchętniej używanych zaliczamy polietylen PE-UHMW 1000, który wyróżnia się dużą odpornością na uderzenia. Co ważne szczególnie dla branży spożywczej, jest całkowicie bezpieczny w kontakcie z żywnością przez swoją odporność na przywieranie różnych substancji, w tym brudu.

Kolejnym chętnie wykorzystywanym tworzywem sztucznym jest polioksymetylen, w skrócie POM. Charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością na ścieranie. Często wykorzystuje się go tam, gdzie istotna jest precyzja, ponieważ nie zmienia swoich wymiarów nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Wykazuje także wysoką odporność na smary, oleje oraz rozpuszczalniki. Stosowany do produkcji m.in. kół zębatych oraz rolek transportowych.

Odrębną grupę tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji elementów w przemyśle stanowią poliamidy – PA6 i PA66. Oba wyróżniają się wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie oraz dobrymi właściwościami ślizgowymi. PA6 wykorzystuje się m.in. do produkcji rolek, prowadnic oraz kół zębatych, z uwagi na to, że dobrze znosi obciążenia i intensywną eksploatację. Z kolei PA66 charakteryzuje się większą sztywnością i odpornością na wysokie temperatury, dlatego wykorzystuje się go do produkcji elementów maszyn oraz w przemyśle motoryzacyjnym.

Zastosowanie wyrobów z tworzyw sztucznych w różnych gałęziach przemysłu

Obecnie ciężko znaleźć sektor przemysłu, który nie korzysta z komponentów wykonanych z tworzyw sztucznych. Przez swoją trwałość i odporność na stałą eksploatację, są bardzo chętnie wybierane jako alternatywa dla komponentów wykonanych m.in. z metalu. Elementy z tworzyw sztucznych można spotkać m.in. w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, logistycznym, elektrotechnicznym, elektronicznym oraz budowlanym. Lista jest długa – w zależności od rodzaju materiału, komponenty z tworzyw sztucznych pozwalają np. ograniczyć zużycie maszyn lub zmniejszyć masę konstrukcji.