ARP napędza Dolinę Lotniczą: 300 mln zł wsparcia dla inwestycji MTU
Dolina Lotnicza wchodzi na wyższy bieg. Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała o 300 mln zł wsparcia dla inwestycji MTU Aero Engines Polska na Podkarpaciu. Firma przeznaczy środki na rozbudowę mocy produkcyjnych i uruchomienie nowej linii wytwarzania blisków – zaawansowanych komponentów do silników GTF PW1100G-JM, napędzających samoloty Airbus A320neo.
fot: ARP
ARP przekazała 300 mln zł wsparcia na nową inwestycję na Podkarpaciu
fot: ARP
Dolina Lotnicza wchodzi na wyższy bieg. Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała o 300 mln zł wsparcia dla inwestycji MTU Aero Engines Polska na Podkarpaciu. Firma przeznaczy środki na rozbudowę mocy produkcyjnych i uruchomienie nowej linii wytwarzania blisków – zaawansowanych komponentów do silników GTF PW1100G-JM, napędzających samoloty Airbus A320neo.
Inwestycja ma odpowiedzieć na rosnącą liczbę zamówień kierowanych do podkarpackiego zakładu oraz rozszerzyć zakres prac realizowanych w Polsce dla globalnych programów silnikowych.
Co powstanie w Tajęcinie?
Nowa linia produkcyjna będzie służyć wytwarzaniu blisków kompresora niskiego ciśnienia. Bliski to tarcza i łopatki wykonane z jednolitego materiału; takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć masę komponentu i zoptymalizować przepływ powietrza.
Produkcja tych części wymaga precyzyjnego frezowania z tolerancją wymiarową rzędu kilku setnych milimetra. Bliski zaliczane są do komponentów klasy pierwszej, a ich niezawodność ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotu.
– Dzięki tej inwestycji Tajęcina stanie się jedyną, poza Monachium, lokalizacją MTU w Europie, w której będziemy wytwarzać kluczowe komponenty silników lotniczych z rodziny GTF. Wdrażamy technologię, która pozwoli nam zwiększyć skalę produkcji, usprawnić jej przebieg i zapewnić precyzję wymaganą dla tej klasy części – powiedział Jan Florian, prezes zarządu i dyrektor operacyjny MTU Aero Engines Polska.
Znaczenie dla Doliny Lotniczej
Zdaniem ARP inwestycje firm takich jak MTU mają strategiczne znaczenie dla konkurencyjności polskiego przemysłu. Wzmacniają one pozycję krajowych zakładów w globalnych łańcuchach dostaw i zwiększają ich udział w realizacji zaawansowanych technologicznie programów.
– Rolą Agencji Rozwoju Przemysłu jest tworzenie warunków, które pozwalają takim projektom powstawać i rozwijać się w Polsce, a przez to budować długofalowy potencjał naszej gospodarki – mówił Łukasz Kotapski, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.
Wiktor Cichoń, dyrektor Oddziału ARP w Mielcu, podkreślił, że projekt wzmacnia potencjał Podkarpacia jako najważniejszego ośrodka przemysłu lotniczego w Polsce.
– Inwestycja MTU wzmacnia potencjał Doliny Lotniczej, a jednocześnie rozwija kompetencje technologiczne i inżynieryjne regionu. To korzyść nie tylko dla samej firmy, ale również dla całego regionalnego ekosystemu przemysłowego – ocenił.
Rosnący rynek lotniczy
Inwestycja wpisuje się w prognozy rozwoju rynku lotniczego. Według szacunków Airbusa, w ciągu najbliższych 20 lat światowa flota samolotów pasażerskich niemal się podwoi – z 23,3 tys. maszyn na koniec 2025 r. do 45,6 tys. na koniec 2045 r.
Linie lotnicze będą potrzebować ponad 42 tys. nowych samolotów, aby powiększyć floty i zastąpić starsze maszyny. To przekłada się na większe zapotrzebowanie na silniki oraz ich komponenty.
– Widzimy rosnące zapotrzebowanie na nasze produkty, które jest bezpośrednio związane z rozwojem rynku lotniczego. Zwiększenie mocy produkcyjnych w naszej branży wymaga jednak czasu – trzeba odpowiednio wcześnie zaplanować inwestycje, przygotować procesy i rozwinąć kompetencje zespołu – mówiła Aneta Strugalska, członkini zarządu i dyrektor finansowy MTU Aero Engines Polska.
Praca i kompetencje
Wraz z uruchomieniem nowej produkcji MTU planuje rozwój specjalistycznych usług inżynieryjnych oraz Centrum Usług Wspólnych. Projekt wiąże się także ze zobowiązaniami dotyczącymi zatrudnienia i kształcenia zawodowego.
Spółka zamierza współpracować ze szkołami branżowymi na Podkarpaciu, aby wspierać uczniów w zdobywaniu kwalifikacji potrzebnych w przemyśle lotniczym. MTU już organizuje staże i umożliwia studentom przygotowywanie prac dyplomowych.
Nowa inwestycja w Tajęcinie ma więc nie tylko zwiększyć produkcję części do silników Airbusów, ale również utrwalić pozycję Podkarpacia w międzynarodowym łańcuchu dostaw branży lotniczej.