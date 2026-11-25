Dolina Lotnicza wchodzi na wyższy bieg. Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała o 300 mln zł wsparcia dla inwestycji MTU Aero Engines Polska na Podkarpaciu. Firma przeznaczy środki na rozbudowę mocy produkcyjnych i uruchomienie nowej linii wytwarzania blisków – zaawansowanych komponentów do silników GTF PW1100G-JM, napędzających samoloty Airbus A320neo.

ARP przekazała 300 mln zł wsparcia na nową inwestycję na Podkarpaciu

Dolina Lotnicza wchodzi na wyższy bieg. Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała o 300 mln zł wsparcia dla inwestycji MTU Aero Engines Polska na Podkarpaciu. Firma przeznaczy środki na rozbudowę mocy produkcyjnych i uruchomienie nowej linii wytwarzania blisków – zaawansowanych komponentów do silników GTF PW1100G-JM, napędzających samoloty Airbus A320neo.

Inwestycja ma odpowiedzieć na rosnącą liczbę zamówień kierowanych do podkarpackiego zakładu oraz rozszerzyć zakres prac realizowanych w Polsce dla globalnych programów silnikowych.

Co powstanie w Tajęcinie?

Nowa linia produkcyjna będzie służyć wytwarzaniu blisków kompresora niskiego ciśnienia. Bliski to tarcza i łopatki wykonane z jednolitego materiału; takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć masę komponentu i zoptymalizować przepływ powietrza.

Produkcja tych części wymaga precyzyjnego frezowania z tolerancją wymiarową rzędu kilku setnych milimetra. Bliski zaliczane są do komponentów klasy pierwszej, a ich niezawodność ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotu.

– Dzięki tej inwestycji Tajęcina stanie się jedyną, poza Monachium, lokalizacją MTU w Europie, w której będziemy wytwarzać kluczowe komponenty silników lotniczych z rodziny GTF. Wdrażamy technologię, która pozwoli nam zwiększyć skalę produkcji, usprawnić jej przebieg i zapewnić precyzję wymaganą dla tej klasy części – powiedział Jan Florian, prezes zarządu i dyrektor operacyjny MTU Aero Engines Polska.

Znaczenie dla Doliny Lotniczej

Zdaniem ARP inwestycje firm takich jak MTU mają strategiczne znaczenie dla konkurencyjności polskiego przemysłu. Wzmacniają one pozycję krajowych zakładów w globalnych łańcuchach dostaw i zwiększają ich udział w realizacji zaawansowanych technologicznie programów.

– Rolą Agencji Rozwoju Przemysłu jest tworzenie warunków, które pozwalają takim projektom powstawać i rozwijać się w Polsce, a przez to budować długofalowy potencjał naszej gospodarki – mówił Łukasz Kotapski, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wiktor Cichoń, dyrektor Oddziału ARP w Mielcu, podkreślił, że projekt wzmacnia potencjał Podkarpacia jako najważniejszego ośrodka przemysłu lotniczego w Polsce.

– Inwestycja MTU wzmacnia potencjał Doliny Lotniczej, a jednocześnie rozwija kompetencje technologiczne i inżynieryjne regionu. To korzyść nie tylko dla samej firmy, ale również dla całego regionalnego ekosystemu przemysłowego – ocenił.

Rosnący rynek lotniczy

Inwestycja wpisuje się w prognozy rozwoju rynku lotniczego. Według szacunków Airbusa, w ciągu najbliższych 20 lat światowa flota samolotów pasażerskich niemal się podwoi – z 23,3 tys. maszyn na koniec 2025 r. do 45,6 tys. na koniec 2045 r.

Linie lotnicze będą potrzebować ponad 42 tys. nowych samolotów, aby powiększyć floty i zastąpić starsze maszyny. To przekłada się na większe zapotrzebowanie na silniki oraz ich komponenty.

– Widzimy rosnące zapotrzebowanie na nasze produkty, które jest bezpośrednio związane z rozwojem rynku lotniczego. Zwiększenie mocy produkcyjnych w naszej branży wymaga jednak czasu – trzeba odpowiednio wcześnie zaplanować inwestycje, przygotować procesy i rozwinąć kompetencje zespołu – mówiła Aneta Strugalska, członkini zarządu i dyrektor finansowy MTU Aero Engines Polska.

Praca i kompetencje

Wraz z uruchomieniem nowej produkcji MTU planuje rozwój specjalistycznych usług inżynieryjnych oraz Centrum Usług Wspólnych. Projekt wiąże się także ze zobowiązaniami dotyczącymi zatrudnienia i kształcenia zawodowego.

Spółka zamierza współpracować ze szkołami branżowymi na Podkarpaciu, aby wspierać uczniów w zdobywaniu kwalifikacji potrzebnych w przemyśle lotniczym. MTU już organizuje staże i umożliwia studentom przygotowywanie prac dyplomowych.

Nowa inwestycja w Tajęcinie ma więc nie tylko zwiększyć produkcję części do silników Airbusów, ale również utrwalić pozycję Podkarpacia w międzynarodowym łańcuchu dostaw branży lotniczej.