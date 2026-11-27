Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że podpisuje ustawę, która wprowadza wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych i podnosi CIT dla firm zajmujących się m.in. dystrybucją ropy, gazu i energii elektrycznej.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że podpisuje ustawę, która wprowadza wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych i podnosi CIT dla firm zajmujących się m.in. dystrybucją ropy, gazu i energii elektrycznej.

W wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Nawrocki zaznaczył, że wartość planowanego wsparcia to 4,8 mld zł, a szacowane wpływy z podwyżki CIT to 7,2 mld zł.

Wsparcie przemysłu jest konieczne

- Wsparcie przemysłu jest konieczne. Nie powinno jednak stanowić pretekstu do pobierania podatków wyższych, niż wymaga sam program. Wykorzystanie dodatkowych wpływów musi podlegać uważnemu monitoringowi - powiedział Nawrocki.

- Pomimo tych zastrzeżeń ustawę podpisuję, bo to wsparcie w trudnych czasach dla przemysłu obciążonego Zielonym Ładem jest potrzebne i jest ratunkiem przed utratą konkurencyjności polskich firm produkcyjnych - dodał prezydent.

Ustawa o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej przewiduje wprowadzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w latach 2027-2030.

Na ten cel zaplanowano 4,8 mld zł, w tym 800 mln zł w 2027 r., po 1,6 mld zł w latach 2028-2029 oraz 800 mln zł w 2030 r. Pomoc będzie miała charakter czasowy, a jej beneficjenci będą zobowiązani do przeznaczenia co najmniej 50 proc. ekwiwalentu otrzymanej pomocy na działania związane m.in. z dekarbonizacją, poprawą efektywności energetycznej, rozwojem OZE, magazynowaniem energii lub zwiększeniem elastyczności poboru energii.

Ustawa przewiduje również podwyższenie CIT dla największych podmiotów osiągających przychody powyżej 50 mln euro i działających m.in. w zakresie wydobycia ropy i gazu, handlu paliwami oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Stawka podatku ma wzrosnąć z obecnych 19 proc. do 30 proc. w 2027 r., 26 proc. w 2028 r. i 23 proc. w 2029 r., by od 2030 r. wrócić do poziomu podstawowego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.