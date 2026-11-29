Rozwiąż zagadki, wykonaj obliczenia i uruchom hutę na 100 procent – tak w skrócie można opisać Hutnicze Centrum Dowodzenia, nową przestrzeń edukacyjną Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Otwarcie zaplanowano na 6 grudnia 2026 r.

Rozwiąż zagadki, wykonaj obliczenia i uruchom hutę na 100 procent – tak w skrócie można opisać Hutnicze Centrum Dowodzenia, nową przestrzeń edukacyjną Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Otwarcie zaplanowano na 6 grudnia 2026 r.

Gra, w której huta musi ruszyć na 100 procent

Hutnicze Centrum Dowodzenia to propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko zdobywać wiedzę, ale także sprawdzać ją w praktyce. Zwiedzający, podzieleni na zespoły, staną przed zadaniem uruchomienia nowoczesnej huty. Aby osiągnąć cel, będą musieli zmierzyć się z szeregiem wyzwań wymagających zarówno wiedzy, jak i pomysłowości – przyda się umiejętność liczenia, logicznego myślenia, kojarzenia faktów i dostrzegania szczegółów. Jak podkreślają w Muzeum Hutnictwa, nie mniej ważna okaże się współpraca, bo w hucie – podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia – powodzenie całego przedsięwzięcia zależy od zaangażowania wielu osób.

Każde poprawnie wykonane zadanie przybliży uczestników do osiągnięcia celu, jakim jest uruchomienie huty na 100 procent. Nie chodzi jednak o rywalizację za wszelką cenę – rozgrywka została pomyślana tak, by każdy mógł wykorzystać swoje mocne strony i mieć udział we wspólnym sukcesie.

Wiedza o współczesnym przemyśle i ekologii

Uczestnicy rozgrywki poznają specyfikę pracy współczesnych zakładów hutniczych. Dowiedzą się, jak skomplikowanym procesem jest produkcja stali, jak wiele zależy od precyzji i właściwych decyzji oraz dlaczego w nowoczesnym przemyśle tak ważne są nauki ścisłe. Nie zabraknie również zagadnień związanych z ekologią, oszczędzaniem energii i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów naturalnych.

Przetopek jako przewodnik i warsztaty konstrukcyjne

Do udziału w rozgrywce zaprosi zwiedzających Przetopek – bohater znany już bywalcom Muzeum Hutnictwa. W specjalnie przygotowanym filmie zobaczymy go w zupełnie nowej odsłonie: Przetopek dorósł i tym razem to właśnie on będzie przewodnikiem po świecie współczesnego hutnictwa. Uzupełnieniem wizyty będą warsztaty konstrukcyjne, podczas których uczestnicy otrzymają do dyspozycji duże klocki, z których będą mogli budować rozmaite konstrukcje i mechanizmy.

Projekt dofinansowany z funduszy europejskich

Hutnicze Centrum Dowodzenia powstało w ramach projektu „Hutnicze Centrum Dowodzenia – przestrzeń edukacji i eksploracji", dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027. Interaktywna ekspozycja, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, powstała w oparciu o zasady grywalizacji i obejmowała adaptację czterech pomieszczeń muzeum – mieszczącego się w zabudowaniach dawnej elektrowni Huty Królewskiej przy ul. Metalowców 4a w Chorzowie – wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia .

Hutnicze Centrum Dowodzenia poszerza ofertę edukacyjną Muzeum Hutnictwa o kolejną formę poznawania przemysłowego świata. Jak zaznaczają organizatorzy, to przestrzeń, w której historię można odkrywać poprzez doświadczenie, interakcję i zabawę – a mikołajkowy weekend to doskonała okazja, by przekonać się o tym na własnej skórze.