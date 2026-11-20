Spółka Huta Pokój Konstrukcje z grupy Węglokoksu na przełomie 2026 r. i 2027 r. zamierza ogłosić przetarg na projekt i budowę nowego zakładu w Rudzie Śląskiej - poinformował PAP w czwartek wiceprezes spółki ds. operacyjnych Jakub Podsiadło. Będzie to część wspólnej inwestycji z działającą już w tym miejscu spółką Huta Pokój Profile.

Spółka Huta Pokój Konstrukcje z grupy Węglokoksu na przełomie 2026 r. i 2027 r. zamierza ogłosić przetarg na projekt i budowę nowego zakładu w Rudzie Śląskiej - poinformował PAP w czwartek wiceprezes spółki ds. operacyjnych Jakub Podsiadło. Będzie to część wspólnej inwestycji z działającą już w tym miejscu spółką Huta Pokój Profile.

W lipcu br. szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Wojciech Balczun i przedstawiciele zarządu Węglokoksu podpisali umowę inwestycyjną dla segmentu hutniczego koncernu o wartości 560 mln zł. Inwestycje są finansowane z pozostających w gestii MAP Funduszu Inwestycji Kapitałowych i Funduszu Reprywatyzacji. Obejmują projekty w Hucie Łabędy, Walcowni Blach Batory oraz w Hucie Pokój Profile i Hucie Pokój Konstrukcje. Dla tej ostatniej spółki przygotowano projekt przeniesienia działalności do nowego zakładu, w tym budowę nowego zaplecza dla konstrukcji stalowych, co pozwoli na restrukturyzację starego terenu Huty Pokój, obejmującego ok. 170 ha.

Nowy zakład Huty Pokój Konstrukcje powstanie w rejonie rudzkiej ul. Hallera, gdzie działa już spółka Huta Pokój Profile. W ramach wspólnej inwestycji obu spółek Huta Pokój Profile ma tam rozwinąć produkcję profili zimnogiętych, a także poprawić logistykę. Jak powiedział PAP w czwartek Jakub Podsiadło, który jest wiceprezesem ds. operacyjnych obydwu spółek (w zarządach obu firm są te same osoby), wspólna inwestycja strategiczna jest obecnie na etapie kończenia z inżynierem kontraktu prac dotyczących planowana hali czy ułożenia maszyn i urządzeń ciągu technologicznego.

- To jest już końcówka prac z inżynierem kontraktu, tym samym dla obu spółek i w tym roku, może na początku przyszłego, chcielibyśmy ogłosić postępowanie przetargowe na generalnego wykonawcę - zapowiedział wiceprezes.

Potwierdził, że docelowo cała produkcja spółki Huty Pokój Konstrukcje, obecnie odbywająca się jeszcze na historycznym terenie rudzkiej Huty Pokój, zostanie przeniesiona na ul. Hallera do nowego zakładu. - Będzie to najnowocześniejszy zakład konstrukcji stalowych w Polsce - zaakcentował Podsiadło.

Jak dodał, jego powierzchnia produkcyjna będzie miała ok. 16 tys. m kw. Wiceprezes zadeklarował, że w toku procedur realizacyjnych pierwsza łopata mogłaby zostać wbita w ciągu roku - półtora, a sama realizacja potrwać najwyżej 24 miesiące. Zastrzegł, że wiele jeszcze zależy od wydania decyzji środowiskowej, choć wyraził przekonanie, że ze względu na nowoczesność nowych instalacji nie będą one uciążliwe środowiskowo.

- Najważniejsze jest, że te decyzje zapadły, proces już ruszył i już nie da się go zatrzymać. Zmierzamy do tego, żeby wszystko wybudować jak najszybciej, bo to są realne pieniądze - zaznaczył.

Podsiadło zapowiedział, że w rejonie ul. Hallera powstaną dwa odrębne obiekty dla dwóch spółek, dla Profili będzie to hala półautonomicznego magazynu. Ze względu na optymalizację współdzielona będzie część infrastruktury np. wodnej czy środowiskowej, co pozwoli obniżyć jej koszt o ok. 30 proc.

- Generalny wykonawca będzie jeden: robimy jeden przetarg na dwa zadania, ale to będzie budowane w tym samym czasie. Tak będzie taniej, bo jeden wykonawca przywiezie maszyny, zrobi jeden plac budowy. To pieniądz publiczny, więc każdą złotówkę oglądamy trzy, cztery razy, ale też jesteśmy przyzwyczajeni do rynku prywatnego, gdzie Capex zawsze się ściska - zapewnił Jakub Podsiadło.

Ponadto w ramach umowy inwestycyjnej dla hutniczych aktywów Węglokoksu ok. 300 mln zł ma trafić na inwestycje rozwijające kompetencje w obszarze rur i izolacji do rur w Hucie Łabędy. W Walcowni Blach Batory w Chorzowie wdrażana kosztem 70 mln zł jest nowa technologia produkcji blach o podwyższonej twardości. Program inwestycyjny segmentu stalowego Węglokoksu wpisuje się w przyjętą wiosną br. strategię koncernu do 2030 r., zgodnie z którą przy łącznie ponad 2,3 mld zł nakładów, zamierza on skoncentrować działalność na biznesie stalowym i logistyce. Rozwój segmentu stalowego ma opierać się na uporządkowaniu i wzmocnieniu portfela aktywów hutniczych poprzez inwestycje oraz na budowie łańcucha wartości - od przetwarzania złomu i produkcji półwyrobów stalowych, po dalsze przetwórstwo i wykorzystanie w produkcji konstrukcji stalowych.

Szczególną rolę nadano Hucie Częstochowa, która ma pełnić funkcję strategicznego aktywa segmentu stalowego i centrum produkcji półwyrobów. Do grupy Węglokoksu należą hutnicze spółki: Huta Częstochowa (wespół z AMW), Huta Łabędy w Gliwicach, Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie oraz Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje. Węglokoks jest też właścicielem 16,55 proc. akcji Huty Pokój SA. Koncern działa też na mniejszą skalę w segmencie logistycznym (m.in. Inter Balt) i energetycznym (Węglokoks Energia).