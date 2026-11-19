Z Licznika Elektromobilności (uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności) wynika, że pod koniec października 2026 roku po polskich drogach jeździło już łącznie 171 022 osobowych i dostawczych aut całkowicie elektrycznych (BEV).

Tylko w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku ich floty powiększyły się o 39 251 nowych pojazdów – to o ok. 3% lepszy wynik niż w tym samym okresie rok wcześniej.

- Wyniki rejestracji nowych samochodów całkowicie elektrycznych na polskim rynku są niższe względem rekordowego 2025 r. W przypadku osobowych BEV przez ostatnie dziesięć miesięcy spadek wyniósł ponad 9% rok do roku, zakładamy, że do końca roku różnica się pogłębi. Biorąc pod uwagę, że pod względem udziału takich pojazdów zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, administracja centralna powinna rozważyć wprowadzenie programu leasingu społecznego, na kształt rozwiązania, które z powodzeniem funkcjonuje m.in. we Francji i pozwoliło dofinansować do tej pory ok. 140 tys. „elektryków” - mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.

Równocześnie w Polsce postępuje rozbudowa infrastruktury ładowania aut elektrycznych. Pod koniec października 2026 roku w kraju działało łącznie 14 229 ogólnodostępnych punktów ładowania, które dzielą się na dwie główne kategorie: szybkie punkty DC (prąd stały), które stanowią 52% sieci i wolne punkty AC (prąd przemienny) o mocy nieprzekraczającej 22 kW, stanowiące 48% wszystkich dostępnych stanowisk.