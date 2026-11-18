W związku z wykonaniem tej decyzji spółka domagała się od Skarbu Państwa ponad 1,5 mld zł. Przewoźnik przekazał w komunikacie giełdowym, że we wtorek do spółki wpłynęło postanowienie Prokuratury Regionalnej w Warszawie z dnia 6 listopada 2026 r. o umorzeniu śledztwa “w zakresie szkody poniesionej przez Spółkę w związku z realizacją decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. i decyzji zmieniającej z dnia 6 października 2022 r., dotyczącej priorytetowego transportu węgla na terenie kraju“.

Firma przypomniała, że postępowanie zostało wszczęte w następstwie zawiadomień złożonych przez PKP Cargo o podejrzeniu popełnienia przestępstw. “Prokurator postanowił umorzyć śledztwo w powyższej sprawie stwierdzając brak znamion czynu zabronionego“ - podało PKP Cargo we wtorkowym komunikacie. Spółka zaznaczyła, że postanowienie nie jest prawomocne. Przysługuje na nie zażalenie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego. Firma podkreśliła, że o dalszych istotnych okolicznościach związanych z przedmiotowym postanowieniem, w szczególności o ewentualnym wniesieniu zażalenia, będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.

Pod koniec grudnia 2025 r. PKP Cargo pozwało Skarb Państwa na 1,522 mld zł. Spółka żądała odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej Prezesa Rady Ministrów z lipca 2022 r. nakazującej przewoźnikowi transport węgla kupionego za granicą przez PGE Paliwa oraz Węglokoks. W 2024 r. ówczesny zarząd PKP Cargo ogłosił, że wykonanie tzw. decyzji węglowej wiązało się ze szkodą dla przewoźnika, który musiał porzucić komercyjne i rentowne zlecenia i skierować tabor do bałtyckich portów, gdzie oczekiwał na importowany węgiel. W marcu br. Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie, o co wnioskował zarządca masy sanacyjnej spółki oraz reprezentująca Skarb Państwa prokuratoria generalna. Strony miały po zawieszeniu prowadzić rozmowy “zmierzające do polubownego zakończenia sprawy“. We wrześniu Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie ws. decyzji węglowej.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo.