PGZ zwiększa moce produkcyjne Piorunów i Jelczy

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisały umowy inwestycyjne oraz umowę objęcia akcji, dzięki którym spółki Grupy PGZ — MESKO i JELCZ — otrzymają dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Dokumenty zostały zawarte 13 i 16 listopada 2026 r. Łącznie oba projekty otrzymają blisko 669 mln zł wsparcia z FIK.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisały umowy inwestycyjne oraz umowę objęcia akcji, dzięki którym spółki Grupy PGZ — MESKO i JELCZ — otrzymają dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Dokumenty zostały zawarte 13 i 16 listopada 2026 r. Łącznie oba projekty otrzymają blisko 669 mln zł wsparcia z FIK.

Pioruny: 2500 zestawów rocznie

W MESKO dofinansowanie w wysokości 368,75 mln zł przeznaczono na projekt „Zwiększenie mocy produkcyjnych zestawów rakietowych w tym PIORUN i PIORUN 2”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 400,35 mln zł, z czego 31,6 mln zł stanowi wkład własny spółki. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2028 r.

Inwestycja pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne zestawów rakietowych, w tym przeciwlotniczych zestawów rakietowych PIORUN i PIORUN 2, do około 2500 sztuk rocznie. Na tej samej linii produkcyjnej w przyszłości będzie możliwa także produkcja nowej wersji PPZR PIORUN, czyli PIORUN 2.

JELCZ: Nowy zakład w Raciborzu

JELCZ otrzyma 300 mln zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych na projekt „Utworzenie oddziału JELCZ sp. z o.o. w Raciborzu”. Nowy oddział produkcyjny powstanie na terenie majątku nabytego po RAFAKO S.A. Według obecnych założeń zakład będzie w stanie wytwarzać około 700 pojazdów rocznie.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 578 642 183,30 zł. Oprócz środków FIK finansowanie obejmie dokapitalizowanie przez PGZ, leasing, sprzedaż nieruchomości, kredyt inwestycyjny oraz wkład własny spółki. Projekt ma zostać zakończony w grudniu 2029 r.

Nowa lokalizacja ma zwiększyć potencjał produkcyjny JELCZA, zdywersyfikować miejsca wytwarzania i zabezpieczyć realizację większych dostaw pojazdów specjalnych dla Sił Zbrojnych RP oraz odbiorców krajowych i zagranicznych.