PGZ zwiększa moce produkcyjne Piorunów i Jelczy
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisały umowy inwestycyjne oraz umowę objęcia akcji, dzięki którym spółki Grupy PGZ — MESKO i JELCZ — otrzymają dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Dokumenty zostały zawarte 13 i 16 listopada 2026 r. Łącznie oba projekty otrzymają blisko 669 mln zł wsparcia z FIK.
fot: PGZ
MESKO i JELCZ zwiększą moce produkcyjne
fot: PGZ
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisały umowy inwestycyjne oraz umowę objęcia akcji, dzięki którym spółki Grupy PGZ — MESKO i JELCZ — otrzymają dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Dokumenty zostały zawarte 13 i 16 listopada 2026 r. Łącznie oba projekty otrzymają blisko 669 mln zł wsparcia z FIK.
Pioruny: 2500 zestawów rocznie
W MESKO dofinansowanie w wysokości 368,75 mln zł przeznaczono na projekt „Zwiększenie mocy produkcyjnych zestawów rakietowych w tym PIORUN i PIORUN 2”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 400,35 mln zł, z czego 31,6 mln zł stanowi wkład własny spółki. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2028 r.
Inwestycja pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne zestawów rakietowych, w tym przeciwlotniczych zestawów rakietowych PIORUN i PIORUN 2, do około 2500 sztuk rocznie. Na tej samej linii produkcyjnej w przyszłości będzie możliwa także produkcja nowej wersji PPZR PIORUN, czyli PIORUN 2.
JELCZ: Nowy zakład w Raciborzu
JELCZ otrzyma 300 mln zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych na projekt „Utworzenie oddziału JELCZ sp. z o.o. w Raciborzu”. Nowy oddział produkcyjny powstanie na terenie majątku nabytego po RAFAKO S.A. Według obecnych założeń zakład będzie w stanie wytwarzać około 700 pojazdów rocznie.
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 578 642 183,30 zł. Oprócz środków FIK finansowanie obejmie dokapitalizowanie przez PGZ, leasing, sprzedaż nieruchomości, kredyt inwestycyjny oraz wkład własny spółki. Projekt ma zostać zakończony w grudniu 2029 r.
Nowa lokalizacja ma zwiększyć potencjał produkcyjny JELCZA, zdywersyfikować miejsca wytwarzania i zabezpieczyć realizację większych dostaw pojazdów specjalnych dla Sił Zbrojnych RP oraz odbiorców krajowych i zagranicznych.
„Tak się produkuje polskie bezpieczeństwo”
Prezes zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz podkreślił, że inwestycje odpowiadają na rosnący popyt na wyroby Grupy.
- Realizacja inwestycji w Mesko i Jelczu umożliwi nam zwiększenie mocy produkcyjnych i będzie odpowiedzią na dynamicznie rosnący popyt na nasze wyroby. Pioruny i pojazdy Jelcza są tu najlepszymi przykładami. Przewidujemy, że w maju przyszłego wyprodukujemy już 6-tysięcznego Pioruna, choć zaledwie 21 miesięcy temu produkcja dopiero przekroczyła 3-tysięczny zestaw. Podobnie dzieje się w Jelczu – dzięki planowi naprawczemu zwiększyliśmy wydajność produkcyjną w dotychczasowej fabryce w Jelczu-Laskowicach o około 50%, jeszcze w tym roku zakład w Raciborzu opuszczą pierwsze pojazdy, a docelowo będzie to 700 ciężarówek rocznie. I wreszcie – już za około 7 miesięcy rozpoczynamy budowę zupełnie nowego zakładu w Miłoszycach, który będzie produkować około 1600 pojazdów rocznie. To są konkrety, to nasz rzeczywisty wkład w budowanie obronności państwa. Tak się produkuje polskie bezpieczeństwo - powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A.
Znaczenie dla obronności
Dla PGZ oba projekty mają charakter strategiczny: MESKO zwiększa skalę produkcji jednego z kluczowych polskich systemów przeciwlotniczych, a JELCZ buduje dodatkową zdolność wytwarzania pojazdów specjalnych. Wspierane przez Fundusz Inwestycji Kapitałowych inwestycje mają wzmacniać krajowy potencjał przemysłu obronnego oraz zdolność dostaw dla polskiej armii i rynków zagranicznych.