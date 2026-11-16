Zmiany w zarządzie Huty Częstochowa. Powołano prezesa i wiceprezesa

Ireneusz Staniewski to doktor nauk technicznych i absolwent Politechniki Częstochowskiej z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu dużymi zakładami przemysłu ciężkiego oraz sektora recyklingu. Uczesniczył w procesach restrukturyzacji i transformacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów oraz efektywnego gospodarowania zasobami. Prowadził projekty o wielomilionowych budżetach, kierując przy tym kilkusetosobowymi zespołami pracowników.

Tomasz Langier to absolwent Wydziału Metalurgicznego Politechniki Częstochowskiej. Posiada bogate, ponad trzydziestoletnie doświadczenie w branży hutniczej i przemysłowej. W ostatnich latach związany był z Hutą Częstochowa. W 2024 roku pełnił rolę dyrektora projektu odpowiedzialnego za ponowny rozruch zakładu.

Zarząd Huty Częstochowa liczy obecnie 5 osób. Piotr Gluźniewicz pełni funkcję wiceprezesa ds. handlowych, Karol Wenecki - wiceprezesa ds. finansowych, a Grzegorz Gudzbeler – wiceprezesa ds. produktów podwójnego zastosowania.