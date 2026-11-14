Gospodarka

W październiku ceny podstawowych produktów wzrosły średnio o 2 proc. rok do roku

Koszyk produktów codziennego użytku był w październiku o 2 proc. droższy niż rok wcześniej - wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito.

Pap

14 listopada 2026, 08:24
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: MondayNews Polska

Jak wyglądały ceny produktów w październiku?

fot: MondayNews Polska

Koszyk produktów codziennego użytku był w październiku o 2 proc. droższy niż rok wcześniej - wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito.

Ceny samej żywności wzrosły w ujęciu rocznym o 1,2 proc. Październikowy 2-procentowy wzrost był nieco wyższy niż w poprzednich miesiącach. We wrześniu cen badanych produktów wzrosły średnio o 1,9 proc. rok do roku, w sierpniu 1,7 proc., a w lipcu 1,9 proc.

W ocenie dr Joanny Myślińskiej-Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito wskazuje to raczej na stabilizację dynamiki cen w przedziale 1,7-2,0 proc., a nie na początek nowego, trwałego trendu. W jej ocenie zmiana mieści się w granicach naturalnych wahań i nie stanowi istotnego wybicia cen w górę. "Za utrzymywaniem się dynamiki w okolicach 2 proc. odpowiadają dwie przeciwstawne grupy czynników, które wzajemnie się równoważą. Popyt konsumpcyjny pozostaje słaby, a konsumenci są ťwrażliwi cenowoŤ. Nadal też mamy do czynienia z silną konkurencją między sieciami handlowymi, zwłaszcza dyskontami. Z drugiej strony istotnym czynnikiem wywierającym presję na wzrost cen pozostają koszty produkcji, energii i dystrybucji" - wskazała Myślińska-Wieprow.

Ekspertka zwróciła też uwagę, że na odczyt wzrostu cen w ujęciu rocznym wpływ ma również baza statystyczna. "W 2025 r. roczna dynamika cen była wysoka, co w 2026 r. zaniżało odczyty rok do roku. W miarę upływu czasu, dynamika rok do roku może więc nieznacznie rosnąć, nawet jeśli nie stoi za tym realna presja cenowa" - zaznaczyła Myślińska-Wieprow. Mniejszy wzrost cen żywności od cen całego koszyka produktów to w ocenie ekspertki wynik m.in. umiarkowanych cen surowców rolnych. "Ceny zbóż na świecie są relatywnie niskie, a wysoka podaż mleka wywiera presję na obniżanie cen nabiału. Konflikt na Bliskim Wschodzie nie wpłynął dotąd istotnie na ceny surowców rolnych w Polsce w stopniu, jakiego się obawiano. Nie ma więc szerokiego, kosztowego impulsu wpływającego na inflację" - podkreśliła.

Ceny większości kategorii w górę

W październiku wzrost cen rok do roku odnotowano w 14 z 17 analizowanych kategorii, natomiast w trzech wystąpiły spadki. Jednocześnie część grup produktowych wykazała wyraźne przyspieszenie dynamiki cen, a w przypadku innych nastąpiło wyraźne wyhamowanie lub pogłębienie spadków. "Różnice wskaźników zmian cen w poszczególnych kategoriach obserwujemy od dawna. W lipcu bieżącego roku pomimo ogólnego wzrostu cen sklepowych na poziomie 1,9 proc. różnica między kategorią o najwyższym wzroście (napoje bezalkoholowe - 5,6 proc.) a kategorią z przeciwnego bieguna (tłuszcze - spadek o 14,3 proc.) wyniosła 19,9 punktu procentowego i była wyższa niż w październiku, kiedy wyniosła 18,7 punktu procentowego. Wówczas o takiej rozpiętości zadecydował wzrost cen słodyczy i deserów o 6,1 proc. i spadek cen tłuszczów o 12,6 proc." - zauważył dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito.

Ekspert dodał, że poszczególne kategorie produktów uwzględniane w badaniu różnią się pod względem technologii produkcji, charakterystyki popytu i struktury producentów, co ma wpływ na zmiany cen. Dane pochodzą raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Analiza objęła ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą przeszło 103 tys. cen detalicznych z ponad 47,8 tys. sklepów należących do 64 sieci handlowych. Badaniem objęto dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce. (PAP) gkc/ drag/

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