Chińska ekspansja motoryzacyjna obniżyła ceny samochodów

Od początku ekspansji chińskich koncernów motoryzacyjnych na polskim rynku samochody tanieją; w sierpniu tego roku ich ceny były niższe średnio o 7,6 proc. niż rok wcześniej, to największy spadek od 16 lat - wynika z raportu serwisu Superauto.pl.

Od początku ekspansji chińskich koncernów motoryzacyjnych na polskim rynku samochody tanieją; w sierpniu tego roku ich ceny były niższe średnio o 7,6 proc. niż rok wcześniej, to największy spadek od 16 lat - wynika z raportu serwisu Superauto.pl.

Przedstawione w raporcie dane wskazują, że średnie ceny transakcyjne nowych aut były w trzecim kwartale 2026 r. o 4,3 proc. niższe niż przed rokiem. We wrześniu były niższe o 7,5 proc. niż rok wcześniej, a w sierpniu zanotowały spadek o 7,6 proc., co oznacza największą roczną obniżkę od niemal 16 lat.

Pojazdy zaczęły tanieć od początku 2024 roku

"W obecnym cyklu pojazdy zaczęły tanieć od początku 2024 roku, co można wiązać z rozpoczęciem ekspansji chińskich marek w Polsce. Ten etap był poprzedzony trwającym około trzech lat okresem znaczących podwyżek, który przypadł na czas epidemii COVID oraz początku wojny w Ukrainie. Rynek europejski mierzył się wówczas z dużymi problemami w dostępności nowych aut, co przekładało się na wyższe ceny także pojazdów używanych" - zauważył Oskar Jedliński z Superauto.pl.

W sierpniu udział chińskich producentów samochodów osobowych w polskim rynku osiągnął rekordowy poziom 15,9 proc., natomiast w październiku obniżył się do 13,5 proc., co - w ocenie ekspertów - było m.in. wynikiem jesiennej ofensywy wyprzedażowej marek od lat obecnych na polskim rynku. Jak zauważyli analitycy serwisu, koncerny z Chin mogą ponownie zwiększyć udziały w rynku.

"Obserwując uruchomione właśnie kampanie wyprzedażowe rocznika 2026, spodziewam się, że pod koniec roku udział modeli chińskich w rynku zbliży się do 20 proc." - przewiduje Oskar Jedliński.

Dodatkowym efektem chińskiej ekspansji jest przesunięcie części zakupów, zwłaszcza dokonywanych przez osoby prywatne, z rynku aut używanych na rynek nowych pojazdów. Świadczy o tym m.in. malejący import pojazdów z drugiej ręki, który według IBRM Samar zmalał w październiku br. o 9 proc. rok do roku, a przez 10 miesięcy obniżył się o 6,6 proc. Z danych dotyczących cen transakcyjnych nowych samochodów, pomniejszonych o aktualne rabaty wynika, że w trzecim kwartale br. były one średnio o 4,3 proc. niższe niż przed rokiem.

"Dane za 2026 rok jasno pokazują, że skończyła się era bezwzględnego dyktatu producentów. Mamy do czynienia z klasycznym rynkiem kupującego, na którym ostateczna cena na fakturze ma coraz mniej wspólnego z tą widniejącą w oficjalnym konfiguratorze" - poinformował Jedliński.

W segmencie marek popularnych ceny transakcyjne spadły średnio o 4,2 proc. rok do roku. Według szacunków spadły również ceny transakcyjne chińskich aut - o 3,3 proc.