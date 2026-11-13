Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski od kilku miesięcy zabiega o jasne informacje dotyczące przyszłości Koksowni Jadwiga. Podczas ostatniego spotkania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim nie padły odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące zakładu. Jest jednak zapowiedź kolejnych rozmów – tym razem z udziałem Ministerstwa Aktywów Państwowych i prezesa JSW.

Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski od kilku miesięcy zabiega o jasne informacje dotyczące przyszłości Koksowni Jadwiga. Podczas ostatniego spotkania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim nie padły odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące zakładu. Jest jednak zapowiedź kolejnych rozmów – tym razem z udziałem Ministerstwa Aktywów Państwowych i prezesa JSW.

Sprawa przyszłości Koksowni Jadwiga była jednym z tematów spotkania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W imieniu prezydenta Zabrza Kamila Żbikowskiego uczestniczył w nim wiceprezydent Leszek Kula. Spotkanie nie przyniosło jednak odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące dalszego funkcjonowania zabrzańskiego zakładu. Pojawiła się natomiast zapowiedź kolejnego spotkania, które ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Ministerstwo Aktywów Państwowych i prezes JSW mają przedstawić podczas niego szczegółowe informacje dotyczące przyszłości JSW KOKS - podaje UM w Zabrzu.

Dla Zabrza to istotna zapowiedź. Samorząd od dłuższego czasu oczekuje konkretnych decyzji i informacji, które pozwolą określić, jaki los czeka Koksownię Jadwiga.

Jaka przyszłość zakładu?

Udział wiceprezydenta Leszka Kuli w spotkaniu to kolejny element działań podejmowanych przez miasto. Prezydent Kamil Żbikowski wcześniej spotykał się w tej sprawie z parlamentarzystami z regionu, prowadził rozmowy telefoniczne z przedstawicielami ministerstwa, a także uczestniczył w spotkaniach z udziałem strony społecznej i zarządu JSW KOKS - informuje zabrzański samorząd.

Władze miasta starają się dotrzeć do osób i instytucji, które mają realny wpływ na decyzje dotyczące przyszłości zakładu. Od pewnego czasu wspólnie z Radą Miasta zabiegają o spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu. Kluczowe znaczenie mają tu stanowiska Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz JSW.

Jak podkreśla UM Zabrze, znaczenie Koksowni Jadwiga wykracza daleko poza sam zakład i zatrudnione w nim osoby. Dzięki jej funkcjonowaniu spółka TERMA-DOM może zaopatrywać w ciepło mieszkańców Zabrza, a także Szpital Miejski. Dlatego przyszłość koksowni ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem energetycznym miasta i ciągłością dostaw ciepła.