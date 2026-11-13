Gospodarka

Przyszłość Koksowni Jadwiga nadal bez rozstrzygnięcia. Zabrze czeka na konkretne decyzje

Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski od kilku miesięcy zabiega o jasne informacje dotyczące przyszłości Koksowni Jadwiga. Podczas ostatniego spotkania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim nie padły odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące zakładu. Jest jednak zapowiedź kolejnych rozmów – tym razem z udziałem Ministerstwa Aktywów Państwowych i prezesa JSW.

Monika Krezel

Monika Krężel

13 listopada 2026, 09:37
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Zabrze

Koksownia Jadwiga

fot: UM Zabrze

Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski od kilku miesięcy zabiega o jasne informacje dotyczące przyszłości Koksowni Jadwiga. Podczas ostatniego spotkania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim nie padły odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące zakładu. Jest jednak zapowiedź kolejnych rozmów – tym razem z udziałem Ministerstwa Aktywów Państwowych i prezesa JSW.

Sprawa przyszłości Koksowni Jadwiga była jednym z tematów spotkania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W imieniu prezydenta Zabrza Kamila Żbikowskiego uczestniczył w nim wiceprezydent Leszek Kula. Spotkanie nie przyniosło jednak odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące dalszego funkcjonowania zabrzańskiego zakładu. Pojawiła się natomiast zapowiedź kolejnego spotkania, które ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Ministerstwo Aktywów Państwowych i prezes JSW mają przedstawić podczas niego szczegółowe informacje dotyczące przyszłości JSW KOKS - podaje UM w Zabrzu.

Dla Zabrza to istotna zapowiedź. Samorząd od dłuższego czasu oczekuje konkretnych decyzji i informacji, które pozwolą określić, jaki los czeka Koksownię Jadwiga.

Jaka przyszłość zakładu?

Udział wiceprezydenta Leszka Kuli w spotkaniu to kolejny element działań podejmowanych przez miasto. Prezydent Kamil Żbikowski wcześniej spotykał się w tej sprawie z parlamentarzystami z regionu, prowadził rozmowy telefoniczne z przedstawicielami ministerstwa, a także uczestniczył w spotkaniach z udziałem strony społecznej i zarządu JSW KOKS - informuje zabrzański samorząd.

Władze miasta starają się dotrzeć do osób i instytucji, które mają realny wpływ na decyzje dotyczące przyszłości zakładu. Od pewnego czasu wspólnie z Radą Miasta zabiegają o spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu. Kluczowe znaczenie mają tu stanowiska Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz JSW.

Jak podkreśla UM Zabrze, znaczenie Koksowni Jadwiga wykracza daleko poza sam zakład i zatrudnione w nim osoby. Dzięki jej funkcjonowaniu spółka TERMA-DOM może zaopatrywać w ciepło mieszkańców Zabrza, a także Szpital Miejski. Dlatego przyszłość koksowni ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem energetycznym miasta i ciągłością dostaw ciepła.

Nie jest nam również obojętny los pracowników zakładu i ich rodzin. Zależy nam na utrzymaniu miejsc pracy oraz znalezieniu rozwiązania, które pozwoli wykorzystać potencjał koksowni i zapewnić jej dalsze funkcjonowanie. Jednym z rozważanych kierunków jest pozyskanie nowego inwestora. Najważniejsze, aby pojawił się partner gotowy zaangażować się w przyszłość zakładu i zapewnić mu możliwość dalszej działalności - można przeczytać na stronie UM w Zabrzu.

Powiązane tematy:

jsw koks koksownia jadwiga

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Branża zbrojeniowa

W Żywcu odbyło się Regionalne Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego

Blisko 200 przedsiębiorstw z województwa śląskiego uczestniczyło w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Żywcu. Polska Grupa Zbrojeniowa rozmawiała z przedsiębiorcami o możliwościach współpracy z Grupą PGZ, włączaniu polskich firm w łańcuchy dostaw przemysłu obronnego oraz rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych. 

Branża zbrojeniowa

Będą seryjnie produkować polskie drony? Otrzymali już koncesję

Hornet – Polskie Drony, czyli spółka stowarzyszona Grypy Boryszew, otrzymała koncesję na obrót wyrobami przeznaczonymi dla wojska lub policji.

Hutnictwo

Polska zużywa znacznie więcej stali niż produkuje

Polska zużywa znacznie więcej stali niż sama produkuje, a udział importu w zaopatrzeniu rynku jest wysoki. To oznacza, że krajowe huty mają przestrzeń do zwiększania produkcji - powiedział  Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH), która obchodzi 35-lecie.

Transport

Port Polska: Wniosek o 70 mln zł z UE na budowę sieci dystrybucji energii

Spółka CPK złożyła wniosek o 70 mln zł dofinansowania z unijnego programu FEnIKS na budowę inteligentnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, która ma zasilić nowe lotnisko - poinformował w czwartek Port Polska.