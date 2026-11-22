W 2026 r. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła decyzji o wsparciu inwestycji o nakładach 7,5 mld zł - podał w piątek prezes KSSE Rafał Żelazny. Ze względu na sektory dominuje tam wsparcie produkcji motoryzacyjnej i zbrojeniowej, data centers, magazynów energii i sektora lotniczego.

W 2026 r. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła decyzji o wsparciu inwestycji o nakładach 7,5 mld zł - podał w piątek prezes KSSE Rafał Żelazny. Ze względu na sektory dominuje tam wsparcie produkcji motoryzacyjnej i zbrojeniowej, data centers, magazynów energii i sektora lotniczego.

Prezes uczestniczył w piątek w Katowicach w III Forum Sprawiedliwej Transformacji. Odpowiadając, co jest obecnie kluczowe dla decyzji inwestorów, wskazał na dostęp do uzbrojonych terenów, przygotowanych od strony infrastrukturalnej i prawnej, dostęp do energii (pod tym względem brownfieldy mają przewagę nad greenfieldami) czy odpowiedniej jakości i ilości kapitału ludzkiego oraz sprawność decyzyjną. W tym kontekście Żelazny ocenił, że z inwestycjami w woj. śląskim w 2026 r. jest całkiem dobrze. Jak powiedział, na 18 listopada br. KSSE ma zadeklarowanych 7,5 mld zł nakładów inwestycyjnych i ponad 1 tys. nowych miejsc pracy, a jeśli chodzi o sektory, jednym z kluczowych jest sektor zbrojeniowy.

- On, po uwolnieniu możliwości wydawania przez nas decyzji o wsparciu, stał się sektorem kluczowym, jeśli chodzi o inwestycje - podkreślił szef KSSE, wspominając ogłoszone w październiku br. decyzje o wsparciu inwestycji trzech spółek PGZ o łącznej wartości blisko 1,3 mld zł i zwolnieniami w sumie na 386 mln zł.

Dzięki nim Jelcz i Rosomak uruchomią produkcję w Raciborzu, a Bumar-Łabędy rozwinie zakład w Gliwicach. Umowy o wsparciu produkcji zbrojeniowej, przez zwolnienia podatkowe dot. 40 proc. podatku CIT, są możliwe dzięki wejściu w życie w ub. roku rozporządzenia Rady Ministrów, które dopuściło wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji także tego rodzaju inwestycji. Na tej podstawie już wcześniej KSSE wsparła z PSI inwestycje Rosomaka (w Siemianowicach Śl.), Nitroergu czy - jak zaznaczył w piątek Żelazny - Demarko.

Drugim istotnym obszarem wsparcia w KSSE są data centers i magazyny energii. Prezes wymienił tu duży projekt na terenie dzielnicy Dąbrowy Górniczej, Tucznawy, gdzie jedna z firm zadeklarowała 2 mld zł inwestycji w tych obszarach.

- Trzeci obszar, a może nawet pierwszy - i tu może być element zaskoczenia - to automotive, ponieważ moim zdaniem pogłoski o śmierci tego sektora są zdecydowanie przedwczesne. Wiemy, że ten sektor mierzy się z ogromnymi wyzwaniami ekonomicznymi, natomiast zauważamy, że w wielu z tych firm, nazwijmy je tradycyjnych, pojawiają się duże projekty inwestycyjne - zasygnalizował, nie wymieniając ich nazw.

Żelazny stwierdził natomiast, że w największym z takich projektów, spółki ElectroMobility Poland (EMP) z tajwańskim Foxconnem, w grudniu br. powinno być widać efekty rozmów i zasygnalizował, że obejmowały one także wsparcie z PSI. - Więc największy projekt inwestycyjny na razie to Electromobility, hub produkcyjno-rozwojowy w Jaworznie.

Na drugim miejscu szeroki sektor zbrojeniowy, obronny, na trzecim data center i magazyny energii oraz na czwartym miejscu sektor lotniczy. Tak to się układa w tym roku w KSSE - podsumował prezes strefy. Działająca od 30 lat KSSE obejmuje zasięgiem woj. śląskie i sześć powiatów woj. opolskiego. W 2025 r. zarząd Strefy wydał 101 decyzji o wsparciu nowych projektów wartych w sumie 3,488 mld zł i wiążących się ze 753 nowymi miejscami pracy, a rok wcześniej 92 decyzje dotyczące projektów wartych ponad 2,7 mld zł i przekładających się na 845 nowych miejsc pracy.