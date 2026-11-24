Złoto inwestycyjne kupuje się najczęściej w postaci monet bulionowych, ponieważ ich wartość wynika z masy kruszcu, a nie z rzadkości emisji. Takich monet bije się na świecie kilkadziesiąt rodzajów, jednak w ofertach sklepów i w domowych sejfach powtarzają się przede wszystkim trzy: południowoafrykański Krugerrand, austriacki Wiedeński Filharmonik i Kanadyjski Liść Klonowy. Każda z nich w wersji jednouncjowej zawiera tyle samo czystego złota. Różnią się natomiast próbą, twardością, zabezpieczeniami i historią, która stoi za ich powstaniem. Te cechy decydują o tym, którą monetę inwestor wybierze do swojego portfela.

Złoto inwestycyjne kupuje się najczęściej w postaci monet bulionowych, ponieważ ich wartość wynika z masy kruszcu, a nie z rzadkości emisji. Takich monet bije się na świecie kilkadziesiąt rodzajów, jednak w ofertach sklepów i w domowych sejfach powtarzają się przede wszystkim trzy: południowoafrykański Krugerrand, austriacki Wiedeński Filharmonik i Kanadyjski Liść Klonowy. Każda z nich w wersji jednouncjowej zawiera tyle samo czystego złota. Różnią się natomiast próbą, twardością, zabezpieczeniami i historią, która stoi za ich powstaniem. Te cechy decydują o tym, którą monetę inwestor wybierze do swojego portfela.

Skąd się wziął Krugerrand i dlaczego od 1967 roku uchodzi za wzorzec monety bulionowej?

Krugerrand trafił na rynek w 1967 roku jako pierwsza nowoczesna moneta bulionowa przeznaczona dla prywatnych inwestorów. Republika Południowej Afryki była wtedy największym producentem złota na świecie i szukała sposobu, aby sprzedawać kruszec bezpośrednio indywidualnym odbiorcom. Nazwa monety łączy nazwisko Paula Krugera, którego portret widnieje na awersie, z nazwą waluty RPA - randa. Na rewersie mennica umieściła antylopę skoczka i od pierwszej emisji nie zmieniła tego wzoru.



Krugerrand 1 uncja to pierwsza złota moneta bulionowa na świecie, bita w RPA od 1967 roku ze złota próby 917

Krugerrand jest bity ze złota próby 917, czyli 22-karatowego. Domieszka miedzi nadaje mu ciepły, lekko pomarańczowy odcień i sprawia, że moneta jest twardsza od wyrobów z czystego kruszcu. Cała moneta waży 33,93 g, ale czystego złota zawiera dokładnie 31,10 g, a więc jedną uncję. Odporność na zarysowania ma znaczenie praktyczne, ponieważ stan zachowania wpływa na cenę przy odsprzedaży. Mniejsze wersje, od 1/10 uncji, mennica wprowadziła w 1980 roku.

Czym wyróżnia się Wiedeński Filharmonik, jedyna moneta z tej trójki z nominałem w euro?

Wiedeński Filharmonik jest najmłodszy z trzech monet, ponieważ Mennica Austriacka wybiła go po raz pierwszy w 1989 roku. Motyw nawiązuje do orkiestry Filharmoników Wiedeńskich. Na jednej stronie znajdują się organy ze Złotej Sali wiedeńskiego Musikverein, a na drugiej instrumenty orkiestry, m.in. róg wiedeński, fagot, harfa i skrzypce. Do 2001 roku moneta miała nominał w szylingach austriackich, a od 2002 roku wersja jednouncjowa ma nominał 100 euro.



Wiedeński Filharmonik 1 uncja to austriacka moneta bulionowa ze złota próby 999,9, z organami Musikverein na awersie



Filharmonik jest bity ze złota próby 999,9, a więc praktycznie czystego. Przy tej samej zawartości kruszcu co Krugerrand jest lżejszy i szerszy - ma 37 mm średnicy. Czyste złoto jest jednak miękkie, dlatego monetę najlepiej przechowywać w kapslu i nie dotykać jej gołymi rękami. Nominał w euro ułatwia sprzedaż w całej Europie, gdzie Filharmonik od lat należy do najchętniej kupowanych monet bulionowych. Mennica wydaje go także w wersjach okolicznościowych, a w 2004 roku wybiła egzemplarz o wadze 1000 uncji.

Jak zabezpieczenia Kanadyjskiego Liścia Klonowego chronią kupującego przed podróbkami?

Kanadyjski Liść Klonowy emituje od 1979 roku Królewska Mennica Kanadyjska. Od 1982 roku moneta jest bita ze złota próby 999,9, a kanadyjska mennica jako jedna z pierwszych na świecie wprowadziła ten standard do monet bulionowych. Na rewersie widnieje liść klonu cukrowego, symbol Kanady, a na awersie portret panującego monarchy - przez dekady była to Elżbieta II, obecnie jest to Karol III. Wersja jednouncjowa ma nominał 50 dolarów kanadyjskich i średnicę 30 mm.



Kanadyjski Liść Klonowy - złoto próby 999,9, na awersie portret królowej Elżbiety II

Liść Klonowy wyróżnia się przede wszystkim zabezpieczeniami. W ubiegłej dekadzie mennica pokryła tło monety precyzyjnymi promienistymi liniami, które tworzą charakterystyczny efekt świetlny, a obok liścia umieściła mikrograwerowany znak z cyframi rocznika. Zastosowała również technologię Bullion DNA, która pozwala sprawdzić autentyczność monety w autoryzowanych punktach. Takie oznaczenia bardzo utrudniają podrobienie monety, a sprzedawca i kupujący szybciej potwierdzają jej oryginalność przy odsprzedaży.

Próba 917 czy 999,9 - którą z trzech monet wybrać do swojego portfela?

Wybór między trzema monetami nie zmienia ilości złota, którą kupuje inwestor, ponieważ każda wersja jednouncjowa zawiera tyle samo kruszcu. Różnice dotyczą wygody przechowywania, rozpoznawalności w danym regionie i marży, czyli nadwyżki ceny monety nad wartością samego złota. Krugerrand zwykle ma najniższą marżę i najlepiej znosi częste przenoszenie. Filharmonik jest najłatwiej rozpoznawalny w Europie, a Liść Klonowy daje najwięcej zabezpieczeń. Wszystkie trzy złote monety bulionowe są w Polsce zwolnione z VAT i łatwo je sprzedać - jeśli chcesz porównać ich ceny i wagi, sprawdź ofertę Numigold .

Wiele osób nie ogranicza się do jednej monety, lecz łączy kilka rodzajów i wag. Zestaw złożony z Krugerrandów, Filharmoników i Liści Klonowych w różnych ułamkach uncji pozwala sprzedać część zasobu bez naruszania reszty. Taki portfel łączy trwałość południowoafrykańskiego złota, czystość austriackiego kruszcu i zabezpieczenia kanadyjskiej mennicy. Inwestor, który zna różnice między tymi monetami, może więc dobrać je do własnych planów, zamiast traktować je jak wymienne kawałki tego samego metalu.