Po katastrofie ekologicznej na Odrze w 2022 r. nie wdrożono zmian systemowych, by poprawić jakość wód w Polsce - przekazała we wtorek Najwyższa Izba Kontroli (NIK).

Po katastrofie ekologicznej na Odrze w 2022 r. nie wdrożono zmian systemowych, by poprawić jakość wód w Polsce - przekazała we wtorek Najwyższa Izba Kontroli (NIK).

W ocenie Izby poważnym i wciąż nierozwiązanym problemem są zasolone wody z odwadniania kopalń, które szkodzą przyrodzie i gospodarce. Kontrola NIK objęła działania: Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz urzędów wojewódzkich: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz pomorskiego w okresie od połowy 2023 r. do końca I kwartału 2026 r.

Izba oceniła, że kryzys na Odrze z 2022 r. pokazał konieczność podjęcia systemowych działań poprawiających jakość wód. W 2022 r. na rzece Odrze doszło do katastrofy ekologicznej. Powodem był rozwój złotej algi, któremu sprzyja wysokie zasolenie wód.

Problemem są wody z kopalń

"Zainicjowane w jego następstwie prace, mające na celu obniżenie zasolenia i ochronę jakości wód powierzchniowych płynących, pozwoliły na przygotowanie założeń dla kluczowych rozwiązań. Nie doprowadziły jednak do wdrożenia zmian systemowych. W konsekwencji przedsiębiorstwa górnicze doraźnie zarządzały zrzutami zasolonych wód dołowych, aby uniknąć ich krytycznego stężenia w rzekach" - przekazała NIK.

Dodała, że plan osiągnięcia dobrego stanu wód do końca 2027 r., co wymaga unijna dyrektywa, "wydaje się nierealny". NIK podkreśliła, że według danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z lat 2019-2024, stan ponad 98 proc. jednolitych części wód powierzchniowych był zły.

W ocenie Izby poważnym i wciąż nierozwiązanym problemem są zasolone wody z odwadniania kopalń, które szkodzą przyrodzie i gospodarce. W latach 2023-2025 do wód powierzchniowych trafiało z nimi od 3,3 do 3,9 mln ton soli rocznie. Średnie zasolenie takich ścieków przekraczało 14 g/l, czyli było dwukrotnie większe niż w Bałtyku.

"Wysokie zasolenie stworzyło m.in. dogodne warunki dla rozwoju złotych alg, których zakwit doprowadził do katastrofy na Odrze w 2022 roku" - dodano.

Minister infrastruktury nie wdrożył

NIK oceniła, że minister infrastruktury, choć jest zobowiązany do kształtowania kierunków polityki wodnej państwa i koordynowania zadań w gospodarce wodnej, nie doprowadził do wdrożenia systemowych rozwiązań eliminujących nieprawidłowości zidentyfikowane po katastrofie ekologicznej na Odrze.

"Dotyczyły one zwłaszcza zasad legalnego odprowadzania zrzutów i innych ścieków do wód, bieżącego monitorowania ich jakości i modelowania rozwoju zagrożeń. Zaniechania w tym obszarze występowały pomimo utrzymującego się od lat złego stanu wód i wyzwań związanych ze zmianami klimatu" - dodano.

W publikacji zaznaczono, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie weryfikowało, jak działanie instalacji odprowadzających ścieki i ich ilość będą wpływały na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu rzecznego.

"Nie badano bowiem - tak na etapie wydawania pozwoleń wodnoprawnych na zrzut ścieków, jak i ich przeglądów - łącznego wpływu odprowadzanych zanieczyszczeń na jakość wód. Do czasu zakończenia kontroli Minister Infrastruktury nie przygotował propozycji zmian legislacyjnych przewidujących konieczność dokonywania takiej oceny. Tymczasem zmieniające się uwarunkowania hydrologiczne powodują, że ocena taka jest coraz bardziej potrzebna i zasadna" - zaznaczyła Izba.

NIK poinformowała, że 60 proc. kontroli terenowych korzystania z wód, które przeprowadziły Wody Polskie, zakończyło się wykryciem nieprawidłowości. Izba zawnioskowała do ministra infrastruktury o zapewnienie organom administracji publicznej odpowiedzialnym za gospodarowanie wodami pełnych informacji dotyczących zanieczyszczeń wprowadzanych do wód na podstawie udzielonych pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych.

NIK wnioskuje

Ponadto NIK wnioskuje o zapewnienie możliwości oceny skumulowanego wpływu zanieczyszczeń na stan jednolitej części wód powierzchniowych, uwzględniającej zmieniające się uwarunkowania hydrometeorologiczne.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje także o analizę regulacji dotyczącej kar administracyjnych za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, dla których nie ustalono minimalnej wysokości, pod kątem zapewniania przez te przepisy prewencyjnego i represyjnego ich oddziaływania, NIK, zwracając się do prezesa Wód Polskich podkreśliła, że z uwagi na konieczność zapewnienia funkcjonalności i sprawności Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami niezbędne jest uzupełnienie i bieżące aktualizowanie danych oraz prowadzenie zbiorów tych danych w sposób zapewniający ich zgodność z przepisami ustawy Prawo wodne.

W raporcie NIK załączono stanowisko ministra infrastruktury, podpisane przez wiceministra Przemysława Koperskiego. Czytamy w nim m.in., że minister zadeklarował rozpoczęcie we współpracy z Wodami Polskimi, Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz urzędami marszałkowskimi analiz nad wdrożeniem oceny skumulowanego wpływu zanieczyszczeń na stan wód, nie wskazując jednak terminu ich zakończenia ze względu na złożoność procesu legislacyjnego. Jednocześnie poinformował, że Wody Polskie ocenią prewencyjną skuteczność kar administracyjnych za nielegalne zrzuty ścieków.