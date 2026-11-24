Podpisano umowy z wykonawcami czterech zadań związanych z modernizacją i przebudową obwałowań rzek Wisły, Gostynki i Mlecznej. Inwestycja obejmie łącznie 25 kilometrów wałów i ma poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz Tychów – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Podpisano umowy z wykonawcami czterech zadań związanych z modernizacją i przebudową obwałowań rzek Wisły, Gostynki i Mlecznej. Inwestycja obejmie łącznie 25 kilometrów wałów i ma poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz Tychów – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Jego całkowita wartość wynosi blisko 310 mln zł, w tym ponad 246 mln zł pochodzi z wkładu Unii Europejskiej, a prawie 63 mln zł z budżetu państwa.

Czego dotyczą prace?

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej. Wały zostaną dostosowane do aktualnych wymogów technicznych, przede wszystkim pod kątem wysokości i szczelności, co ma ograniczyć ryzyko zalania mieszkań i zabudowy.

Prace mają również usprawnić odprowadzanie wód z terenów zawala w okresach intensywnych opadów i wezbrań. Zgodnie z informacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ograniczyć straty materialne oraz poprawić odporność regionu.

Cztery zadania inwestycyjne

Projekt obejmuje:

modernizację i nadbudowę lewostronnego obwałowania Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach, od ujścia Przemszy do mostu w ulicy Warszawskiej, wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów Przemszy;

przebudowę i nadbudowę lewego wału Wisły oraz lewego wału Pszczynki, od ujścia Gostynki do nasypu kolejowego w miejscowości Jedlina, w gminie Bojszowy;

odbudowę i przebudowę obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mlecznej na terenie Bierunia Starego;

przebudowę i odbudowę obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki.

W ramach prac na Gostynce zmodernizowane zostaną wały po obu stronach rzeki, na łącznym odcinku 13,67 km – 6,42 km lewego oraz 7,25 km prawego. Roboty będą prowadzone w Tychach oraz w gminach Bieruń i Bojszowy.

Wojewoda: Budowa obwałowań to najlepszy sposób, by zapobiegać powodziom

Wojewoda Śląski Marek Wójcik podkreślił znaczenie inwestycji dla Bierunia i całego regionu.

- Cztery zadania obejmujące łącznie 25 kilometrów wałów mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Bierunia, który dzięki nim zostanie lepiej zabezpieczony przed powodzią. Dziś wiele robimy, aby przygotować służby i samorządy do reagowania w sytuacjach kryzysowych, ale budowa obwałowań to najlepszy sposób, by zapobiegać powodziom i ograniczać ryzyko ich wystąpienia – powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik.

Umowy z wykonawcami prac budowlanych oraz podmiotami odpowiedzialnymi za nadzór podpisano 20 listopada w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.